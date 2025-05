Olympiades de physique d’Asie 2025 : huit médailles pour l’équipe vietnamienne

Dimanche 11 mai, le ministère de l’Éducation et de la Formation a annoncé que les huit lycéens vietnamiens participant aux Olympiades de physique d’Asie (APhO) 2025 à Dhahran (Arabie saoudite) du 4 au 12 mai avaient tous remporté des médailles : trois d’or, trois d’argent et deux de bronze.

Photo : VNA/CVN

Les médailles d’or ont été décrochées par Nguyên Thê Quân (lycée d’excellence Phan Bôi Châu, Nghê An), Nguyên Công Vinh (lycée d’excellence de Bac Ninh) et Truong Duc Dung (lycée d’excellence en sciences naturelles, Université nationale de Hanoï).

Parmi les médaillés d’argent figurent Ly Ba Khôi, Trân Lê Thiên Nhân et Phan Quang Triêt, tandis que Trân Trung Hiêu et Nguyên Ngoc Phuong Anh ont obtenu le bronze.

Ce résultat marque un progrès notable par rapport à 2024, où le Vietnam n’avait remporté qu’une médaille d’or, une d’argent et six de bronze. Le pays figure désormais dans le top 5, aux côtés de la Chine, de la République de Corée, de Taipei chinois et de la Russie.

L’édition 2025 a réuni 208 candidats de 29 pays et territoires. Les épreuves comprenaient des tests théoriques et pratiques de 5 heures chacun. La remise des prix est prévue le 12 mai.

VNA/CVN