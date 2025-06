La restructuration administrative ne doit pas perturber l'examen de fin d'études secondaires

Le chef du gouvernement a demandé aux localités et aux organismes concernés de le tenir de manière fluide, sûre, transparente et équitable, conformément aux directives du gouvernement et du ministère de l'Éducation et de la Formation.

Présidant une conférence nationale sur l'organisation de l'examen le 18 juin, le Premier ministre a souligné l'importance historique de cet examen, alors que la restructuration des unités administratives provinciales est en cours et que le modèle d'administration locale à deux niveaux entrera officiellement en vigueur le 1er juillet.

Il a appelé tous les échelons du Parti, de l'administration, du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques à considérer l'organisation de l'examen comme une mission politique essentielle. Il a décrit cet examen comme une étape charnière, marquant non seulement la réussite scolaire des élèves, mais aussi façonnant leur futur parcours éducatif et professionnel.

Ses résultats, fruit de douze années d'apprentissage continu, servent de base à l'obtention du diplôme et à l'admission à l'université et au collège, ouvrant ainsi des perspectives à la future main-d'œuvre du pays, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de garantir à tous les élèves un accès égal à l'éducation et aux opportunités professionnelles, sans laisser personne de côté.

Compte tenu de l'importance capitale de l'examen, il a souligné qu'il captait l'attention de l'ensemble du système politique et de la société, les familles et les communautés soutenant activement les élèves pour qu'ils l'abordent avec confiance.

Il a indiqué qu'à un peu plus d'une semaine de l'examen, le gouvernement avait convoqué la conférence afin d'entendre les rapports du ministère de l'Éducation de la Formation, des ministères concernés et des collectivités locales, et de discuter et de convenir de mesures de mise en œuvre à l'échelle nationale pour garantir que l'examen se déroule de manière sûre, efficace et efficiente, reflétant la véritable qualité de l'éducation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère de l'Éducation et de la Formation, aux ministères et aux collectivités locales de se concentrer sur des domaines clés, notamment la publication de documents d'orientation, la coordination avec la nouvelle structure administrative locale à deux niveaux, la préparation des sujets d'examen pour les nouveaux et anciens programmes, les mécanismes d'inspection et de supervision, et le développement de systèmes d'infrastructures partagés. Il a également souligné l'importance de la coordination entre le ministère de l'Éducation et de la Formation, les autres agences centrales et les collectivités locales.

Le chef du gouvernement a demandé des rapports complets sur la direction et la préparation des examens à venir, insistant sur la nécessité d'identifier les défis et de proposer des solutions concrètes. Il a insisté sur l'importance de garantir la préparation des installations, du personnel, de la formation, de la sécurité, des transports et de la logistique des sujets d'examen.

Il a également appelé à une révision approfondie des mesures de sécurité, des soins de santé, de la sécurité alimentaire, des services publics et des plans d'urgence en cas de conditions météorologiques extrêmes. Une attention particulière doit être accordée au soutien aux étudiants des zones reculées ou défavorisées, avec la participation active des organisations politiques et sociales, a-t-il demandé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a conclu en exhortant à la création des meilleures conditions possibles pour tous les candidats et surveillants, en garantissant l'équité et un large soutien de la communauté pour faire des examens un véritable effort national.

