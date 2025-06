Le Vietnam et l'UNESCO renforcent leur partenariat stratégique

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, qui a reçu samedi 28 juin à Hanoï la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a affirmé que le Vietnam accordait toujours de l'importance à la coopération multilatérale et au rôle de l'institution spécialisée des Nations unies.

Bùi Thanh Son a salué la contribution d’Audrey Azoulay au renforcement de l’influence mondiale de l’UNESCO. Il a déclaré que le Vietnam restait déterminé à être un membre responsable des cinq principaux organes directeurs de l’UNESCO, à contribuer activement à la promotion du dialogue, de la solidarité et de la coopération internationale, et à défendre le rôle de la culture dans le programme de développement des Nations unies pour l’après-2030.

Audrey Azoulay a exprimé sa gratitude pour le fort engagement du Vietnam, le qualifiant de partenaire stratégique de confiance. Elle a salué les propositions de coopération du Vietnam dans des domaines émergents tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les énergies renouvelables, et a soutenu l’idée de créer un centre régional de formation en IA et une Chaire UNESCO au Vietnam.

Les deux parties ont convenu d’intensifier leurs efforts conjoints en matière de préservation du patrimoine, notamment en soutenant la restauration du palais Kinh Thiên de la citadelle impériale de Thang Long et en proposant la candidature de sites tels que Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac et les tunnels de Cu Chi à l’UNESCO.

En reconnaissance de sa contribution à la promotion du patrimoine culturel vietnamien et au renforcement du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’UNESCO, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a remis à la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, l’insigne "Pour la cause de la diplomatie vietnamienne".

