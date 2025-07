Hung Yên : des cours d’été gratuits dans une pagode

Depuis deux ans, la cour de la pagode Tam Thanh, province de Hung Yên (Nord), s’est transformée en un espace éducatif particulier. Ici, pas d’estrade ni de pupitres, mais une classe vivante, rythmée par les rires des enfants et leur soif d’apprendre. Ils y apprennent gratuitement à lire et à écrire dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Située au cœur du village d’An Canh, commune de Triêu Viêt Vuong, province de Hưng Yên, la pagode Tam Thanh, chargée d’histoire, résonne chaque jour du son solennel de sa cloche. Depuis 2024, des cours d’été y sont organisés dans sa cour, à destination des enfants en âge préscolaire et primaire. Ces cours, dispensés deux fois par semaine pendant plus de deux heures, visent principalement à améliorer l’écriture manuscrite - une compétence de plus en plus négligée à l’ère du numérique. En fin de séance, les enfants découvrent également des enseignements moraux inspirés du bouddhisme à travers des histoires courtes, imagées, simples et accessibles.

Un apprentissage utile et apprécié

"J’ai étudié ici pendant plusieurs séances, les enseignants m’ont appris beaucoup de choses utiles. Je suis heureuse et enthousiaste d’y apprendre. L’année prochaine, si j’en ai l’occasion, je continuerai à venir", a confié Pham Ky Duyên, une jeune élève.

"Cette année, je vais entrer en CE1 (1re année) et je viens ici pour m’entraîner à bien écrire", a ajouté Nguyên Thi Thu Huong.

À l’origine de cette initiative : Nguyên Thi Thuân, 41 ans, ancienne institutrice de maternelle, née et élevée dans la commune. Constatant que de nombreux enfants passaient leurs vacances d’été seuls à la maison, souvent absorbés par les écrans, sans encadrement ni activité constructive, elle a décidé d’agir. En été 2024, accompagnée d’un petit groupe d’enseignants, elle s’est rendue à la pagode Tam Thanh pour proposer son projet à la bonzesse responsable, Thich Dàm Huân. D’abord hésitante, cette dernière a finalement accepté de mettre à disposition le lieu sacré pour accueillir ce programme éducatif bénévole à forte portée humaniste.

"Par amour du métier et des enfants, j’ai ouvert ce cours l’été dernier avec une institutrice. Cette année, il se poursuit, encadré par des enseignantes de maternelle et de primaire de la commune", a indiqué Mme Thuân.

"Malgré une certaine affluence et un peu de bruit, la pagode Tam Thanh a su bien organiser les choses. Notre souhait est que, pendant les journées estivales, les enfants soient obéissants et apprennent des choses utiles", a confié la bonzesse Thích Dàm Huân.

Une centaine d’enfants déjà inscrits

Chaque été, le programme s’élargit, tant en contenu qu’en fréquentation. Cette année, près d’une centaine d’enfants y participent. Mme Thuân a annoncé que des cours de mathématiques et d’anglais viendront prochainement compléter l’enseignement.

"Je constate que pendant les vacances d’été, les enfants sortent peu, passent leur temps devant la télévision ou sur Internet. Les enseignants emmènent leurs enfants à ces cours utiles pour qu’ils ne s’égarent pas. C’est aussi ce que souhaitent les parents durant la pause estivale", a estimé Nguyên Thi Nhu, villageoise d’An Canh.

La classe installée dans la pagode Tam Thanh illustre de manière vivante l’harmonie entre spiritualité et vie quotidienne. Ce lieu de recueillement devient aussi un lieu de savoir, où des enseignants engagés sèment les graines de la moralité. Grâce à leur bienveillance, les graines de la connaissance germent, jour après jour.

Texte : Quê Anh/CVN

Photos : VNA/CVN