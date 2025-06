Dix universités figurent au Classement mondial des universités QS 2026

L’Université Duy Tân arrive en tête des établissements vietnamiens, avec une 482e place, suivie de l’Université Tôn Duc Thang (684e), de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi (761-770) et de l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (801-850). Parmi les autres universités entrantes figurent l’Université Van Lang (1001-1200), l’Université de Cân Tho, l’Université des sciences et des technologies de Hanoi et l’Université industrielle de Hô Chi Minh-Ville (1201-1400) ; ainsi que l’Université de Huê et l’Université de Dà Nang (1401+ toutes deux).

Photo : VNA/CVN

Par rapport à l’année dernière, le Vietnam a enregistré quatre nouvelles inscriptions : Van Lang, Cân Tho, l’Université industrielle de Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. Quatre universités ont également amélioré leur classement : Duy Tan, Ton Duc Thang, l’Université nationale du Vietnam à Hanoi et l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

Le QS WUR 2026 a évalué 1.501 établissements sur 8.467 universités de 106 pays et territoires. Au total, 112 universités ont été classées pour la première fois.

Le QS WUR 2026 continue d’appliquer sa méthodologie à neuf indicateurs sans modification de pondération : réputation académique (30%), réputation auprès des employeurs (15%), ratio enseignants-étudiants (10%), citations par enseignant (20%), ratio enseignants internationaux (5%), ratio étudiants internationaux (5%), réseau de recherche international (5%), employabilité des diplômés (5%) et durabilité (5%).

En Asie du Sud-Est, 95 universités ont été classées. La Malaisie arrive en tête de la région avec 32 établissements, suivie de l’Indonésie (26), de la Thaïlande (15), du Vietnam (10), des Philippines (6), de Singapour (4) et de Brunei (2). Malgré seulement quatre établissements classés, Singapour conserve sa première place, l’Université nationale de Singapour se classant 8e et l’Université technologique de Nanyang 12e au niveau mondial.

VNA/CVN