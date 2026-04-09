L’ultime don d’Orla Wates : un miracle de vie légué au peuple vietnamien

Disparue tragiquement à 19 ans lors d’un voyage au Vietnam, la jeune Britannique Orla Wates a, par l’entremise de ses parents, offert ses organes pour sauver plusieurs vies. Un acte d’une générosité rare, salué par toute une nation reconnaissante.

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Photo fournie par la famille Wates/CVN

Le destin est parfois d’une cruauté sans nom, mais il arrive que des tragédies les plus sombres jaillisse une lumière d’une intensité rare. C’est l’histoire d’Orla Wates, une jeune Britannique de 19 ans dont le voyage au Vietnam, pays qu’elle chérissait tant, s’est transformé en un adieu prématuré, mais aussi en un acte de bravoure et de solidarité humaine.

Une passion pour le Vietnam brisée par le destin

Orla Sabina Wates était une jeune femme pleine de vie, brillante et déterminée, qui venait d’obtenir son diplôme d’études secondaires. Son voyage au Vietnam constituait une récompense pour célébrer sa jeunesse et son entrée prochaine à l’université. Au fil de son séjour, elle est tombée profondément amoureuse de ce pays, savourant chaque instant.

Malheureusement, alors qu’elle effectuait la boucle de Hà Giang, la jeune Britannique a été victime d’un accident de moto, la plongeant dans un état de mort cérébrale malgré les efforts acharnés des médecins de l’Hôpital de l’amitié Viêt Duc (Vietnam-Allemagne).

Photo fournie par l'hôpital Viêt Duc/CVN

Pour sa famille, venue en urgence à son chevet, la douleur est indicible. Pourtant, au milieu des larmes, une certitude s’est imposée : Orla, qui avait exprimé dès l’âge de 16 ans au Royaume-Uni son souhait d’être donneuse d’organes, n’aurait pas voulu que son départ soit vain.

Face à cette perte immense, ses parents, Mme et Mr Wates, ont pris une décision d’une rare grandeur : faire don de ses organes afin de sauver des patients vietnamiens en attente de transplantation. Pour son père, ce geste constitue un hommage à l’affection que sa fille portait au pays : "Pouvoir apporter une petite contribution au Vietnam après que ma fille a passé les derniers instants de sa vie sur cette terre est une chose extrêmement significative".

Sa mère, Mme Wates, a ajouté avec émotion : "C’est notre façon d’adresser nos remerciements les plus sincères. Ma fille a passé ici certains des plus beaux jours de sa vie ; elle a profité et chéri chaque instant au Vietnam".

Photo fournie par l’hôpital Viêt Duc/CVN

Le miracle de la vie au cœur de l’hôpital Viêt Duc

Le don d’organes d’Orla a permis de sauver la vie de trois patients vietnamiens gravement malades. Le cœur, le foie et les reins de la jeune femme ont été transplantés avec succès, offrant une seconde chance à des patients sans espoir. Ce cas revêt une importance particulière : il s’agit de l’un des premiers dons multi-organes provenant d’une ressortissante étrangère au Vietnam, et plus précisément à l’Hôpital de l’amitié Viêt Duc.

Photo fournie par l'hôpital Viêt Duc/CVN

Lors de la cérémonie de gratitude organisée le 8 avril 2026, le directeur de l’hôpital, le Prof. associé - Dr.Duong Duc Hùng, a exprimé ses condoléances les plus sincères à la famille. Il a souligné que cet acte "transcende les frontières et les cultures", diffusant des "valeurs humaines profondes" au sein de la société.

Pour les parents d’Orla, savoir que leur fille fait désormais partie de Hanoï - une ville dont le rythme effréné leur rappelle leur Londres natale - leur apporte un certain réconfort.

Photo fournie par l’hôpital Viêt Duc/CVN

Le geste de la famille Wates a suscité une immense vague d’émotion et de respect à travers tout le Vietnam. Dao Hông Lan, ministre de la Santé, a adressé une lettre de gratitude officielle datée du 6 avril 2026. Dans ce message, elle souligne que ce geste "noble renforce l’amitié, la solidarité et la confiance mutuelle entre les peuples vietnamien et britannique".

La ministre a affirmé que l’héritage d’Orla Sabina Wates continuera de vivre à travers ceux qui ont reçu ses organes et restera gravé dans le cœur du peuple vietnamien. Orla ne sera pas seulement une voyageuse de passage, mais une jeune femme dont le geste a permis à la vie de triompher. Son souvenir continuera de rayonner, rappelant que la compassion ne connaît pas de frontières.

Hông Anh/CVN