Des peintures vives et naturelles de l'artiste Huyên Lam

L'artiste Huyên Lam est issue d’une famille où l’art a une importance capitale. Fille aînée du célèbre peintre Nguyên Lam, elle suit avec brio ses traces et lui rend hommage à travers chacune de ses créations, notamment ses peintures sur laque.

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Une grande passion pour la peinture

Née Lam Thi Huyên Lam en 1962 à Hô Chi Minh-Ville, Huyên Lam a étudié la peinture dès l'âge de 11 ans, à l'École nationale des arts décoratifs et des beaux-arts de Gia Dinh.

En 1991, elle est sortie diplômée de l'Université des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville et a rejoint l'Association des artistes visuels du Vietnam et l'Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville dès 1994. Elle est aussi membre de l'Association d'amitié Vietnam - Japon à Hô Chi Minh-Ville et vice-présidente du Club des Laques de l'Association des beaux-arts de la ville.

Elle a également passé dix ans comme maître de conférences à l'Université internationale Hông Bàng pour former la jeunesse à la peinture, toujours dans la mégapole du Sud. Cela fait maintenant 53 ans qu'elle manipule ses pinceaux et qu’elle participe activement à de multiples expositions nationales et internationales. Elle a exposé avec son cher père dès 1993 à la "Art Galerie Saigon".

En 1994, elle a présenté ses laques à Dunkerque et à l'Espace Jacques Prévert à Paris, en France. Elle en a fait de même en 1995 à la galerie Lam Son, à Hô Chi Minh-Ville. En 1998 et en 2001, elle était à Hanoï pour l’Exposition Philip Morris.

En 2001, elle fut présente à l’exposition Vietnam - Japon au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. De 2002 à 2005, elle participa à différents échanges culturels et créatifs aux États-Unis dans le cadre du programme de l’"Indochina Arts Partnership" (IAP).

En 2010, on la retrouva pour l’exposition nationale des beaux-arts à Hanoï, Huê et encore Hô Chi Minh-Ville. Citons encore sa présence aux Pays-Bas lors de l’exposition internationale 2021 "Été 2021" et son exposition personnelle au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville du 23 au 29 octobre 2022, qui marquera les esprits.

À cinq reprises, elle fut présente lors de délégations des artistes du Sud au Congrès de la délégation nationale de l'Association des beaux-arts du Vietnam à Hanoï (1994, 1999, 2009, 2014, 2019). Une partie de ses œuvres figure dans des collections privées au Vietnam et dans de nombreux autres pays comme la France, le Canada, les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne, la Thaïlande, Taïwan (Chine), Singapour ou les Pays-Bas.

Une œuvre colossale récompensée

Son travail est multi-récompensé. Elle a reçu en 1998 et 2001 le diplôme honorifique en peinture du groupe Philip Morris organisé par l'ASEAN. Elle est également titulaire du Prix de l'Association des beaux-arts du Vietnam et a reçu le Certificat du mérite 2012 du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Elle est récipiendaire de la Médaille commémorative pour la cause de la littérature et de l'art à Hô Chi Minh-Ville depuis 2013 et a été honorée du Prix B 2016 pour l'exposition "Nouvelles Créations" de l'Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. Huyên Lam ne compte pas ses efforts pour mener à bien son travail artistique.

Pour la réalisation de ses célèbres laques, elle réalise elle-même toutes les étapes techniques complexes telles que le remplissage, la reliure du tissu, la découpe, la doublure, la peinture, le calfeutrage, le polissage et la finition. Pour réaliser une laque parfaite à ses yeux, de grande taille, elle a besoin de six mois.

Son processus créatif demande beaucoup de travail et d’abnégation, mais lorsque la peinture est achevée, le spectateur reste sans voix. Ses couleurs sont brillantes, séduisantes, profondément mystérieuses, dorées, inoubliables. On retrouve dans ses travaux de vrais moments d’émotion, cachant souvent des éléments de son pays qu’elle aime tant, de sa jeunesse entre la ville et la campagne, bercée par le Mékong ou la rivière Saïgon.

Outre la laque, Huyên Lam aime aussi utiliser la peinture à l'huile et l'acrylique. À l'automne 2024, elle a représenté son pays lors d'une exposition de peinture en Corée. Ses peintures ont beaucoup impressionné les spectateurs et les spécialistes du pays.

Elle aime à le répéter : "Les peintures des artistes vietnamiens attirent de plus en plus l'attention dans le monde, les collectionneurs sont désormais très intéressés par le marché de la peinture de notre pays. Grâce à cela, les artistes talentueux ont les conditions pour s'exprimer et vivre de leur métier. Un de mes voyages en Corée l'a encore une fois confirmé."

L'artiste Huyên Lam s’impose ainsi comme un visage féminin remarquable dans le monde de l’art du Sud-Est asiatique.

Pour contacter l’artiste

Son atelier de peinture : 650/2 Nguyên Kiêm, arrondissement de Phu Nhuân

Téléphone : 09 16 50 09 68

Courriel : huyenlam160@gmail.com

Texte et photos : Hervé Fayet - Huyên Lam/CVN