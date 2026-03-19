Première transplantation multi-organes en domino réussie au Vietnam

Dans la matinée du 19 mars, à Hanoï, le Département de gestion des examens et traitements médicaux du ministère de la Santé, en collaboration avec l’Hôpital de l’amitié Viêt Duc, a tenu une conférence de presse pour annoncer une avancée historique pour la médecine nationale : la première transplantation multi-organes en domino réalisée avec succès au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN



Le point de départ de cette prouesse médicale remonte au 11 mars, lorsqu’une femme de 42 ans, victime d’un grave accident de la route, a été déclarée en état de mort encéphalique malgré des efforts de réanimation intensifs, affichant un score de Glasgow de 3 et une perte totale des réflexes photomoteurs. Face à cette tragédie, sa famille a courageusement consenti au don d’organes afin de sauver plusieurs vies.

Selon le Professeur associé-Docteur Duong Duc Hùng, directeur de l’Hôpital de l'amitié Viêt Duc, ce geste noble a permis de prélever le cœur, le foie, deux reins et divers tissus. L’une des interventions les plus complexes a concerné un homme de 53 ans atteint d’amyloïdose héréditaire, une pathologie rare entraînant des lésions multi-organes par accumulation de protéines anormales. Chez ce patient, l’infiltration myocardique avait provoqué une insuffisance cardiaque sévère, aggravée par des troubles neurologiques périphériques. Les experts ont conclu que la seule solution thérapeutique résidait dans une double transplantation simultanée du cœur et du foie : le cœur pour restaurer la fonction cardiaque et le foie - siège de la production de la protéine anormale - pour supprimer la source de la maladie.

Le 13 mars, après sept heures d'une opération d'une extrême précision, le cœur greffé a repris ses battements sur la table d'opération tandis que le foie commençait immédiatement à sécréter de la bile. Le patient a pu être sevré du respirateur après 12 heures. Toutefois, la particularité de cette prouesse réside dans l'utilisation du foie explanté du premier patient. Bien que porteur de la mutation génétique, cet organe présentait une structure et des fonctions quasi normales. Au lieu d'être écarté, il a été greffé à un homme de 64 ans souffrant d'un cancer du foie sur fond de cirrhose liée à l'hépatite B, dont le pronostic vital était extrêmement réservé. Cette technique, dite de "transplantation hépatique en domino", constitue une première nationale absolue.

Photo : VNA/CVN

L'intervention, mobilisant plusieurs équipes chirurgicales en parallèle, a duré environ six heures avec des résultats très encourageants. Soixante-douze heures après l'opération, les deux receveurs étaient parfaitement conscients et capables de s'alimenter.

Concernant la sécurité de greffer un foie métaboliquement anormal, le Dr Duong Duc Hung a précisé que le risque de développer la maladie chez le receveur ne se manifesterait qu'après 20 à 30 ans. En comparaison, sans greffe, l'espérance de vie du patient cancéreux n'aurait pas dépassé quelques mois. La transplantation domino s'avère donc être une solution innovante pour optimiser les greffons face à la pénurie d'organes, particulièrement adaptée aux patients âgés ou atteints de pathologies hépatiques graves.

Cette technique, mise en œuvre mondialement depuis 1995 mais encore rare en Asie, voit sa réussite au Vietnam comme un témoignage du niveau d’expertise médicale désormais comparable à celui des pays développés. Le Dr Hà Anh Duc, directeur du Département de gestion des examens et traitements médicaux, a souligné que cet exploit rehaussait le prestige de la médecine nationale sur la scène internationale.

En réalisant simultanément des interventions aussi complexes, l’Hôpital de l'amitié Viêt Duc s’affirme comme l’un des centres de transplantation de premier plan dans la région. Ce succès n’est pas seulement une prouesse technique, mais également un symbole de l’intelligence et de l’humanisme du secteur de la santé vietnamien à l’échelle mondiale.

VNA/CVN