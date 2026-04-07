D’un village reculé à l’Assemblée nationale : l’ascension exemplaire d’une jeune O Du

À 24 ans, Lo Thi Bao Vy, enseignante issue de l’ethnie O Du, est devenue députée de l’Assemblée nationale du Vietnam. Son parcours, marqué par l’effort et l’engagement social, illustre le visage d’une génération déterminée à faire de l’éducation un levier de transformation durable.

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Photo : CTV/CVN

L’histoire de Lo Thi Bao Vy s’inscrit dans un moment inédit de la vie politique vietnamienne. Pour la première fois, une représentante de l’ethnie O Du, l’une des plus petites communautés du pays, fait son entrée à l’Assemblée nationale (XVIe législature). Selon les résultats publiés par le Conseil électoral national, la jeune femme a été élue dans la circonscription N°1 de la province de Nghê An (Centre).

À 24 ans, cette institutrice de l’école primaire Quynh Lâp A, dans la commune de Quynh Lâp, mesure pleinement la portée de cette responsabilité. Si la fierté est palpable, elle n’en masque pas pour autant les exigences. “Je me souviens de chacune des promesses faites aux électeurs”, confie-t-elle. “Avec l’énergie de la jeunesse et un sens aigu des responsabilités, je m’engage à les concrétiser progressivement par des actions concrètes”.

Vaincre la précarité par l’étude

Née dans le village de Vang Môn, commune de Nga My, unique village de l’ethnie O Du dans la province de Nghê An, Lo Thi Bao Vy est l’aînée d’une fratrie de quatre enfants. Son enfance, marquée par les difficultés de la vie en zone montagneuse a façonné son regard sur le monde.

Dans cet environnement où les conditions matérielles restent précaires, l’accès à l’éducation représente souvent un défi. Pourtant, ses parents, animés par une vision progressiste, ont toujours placé l’apprentissage au cœur des priorités familiales.

Une conviction qui a profondément influencé le parcours de leurs enfants.

Ses deux sœurs cadettes ont ainsi quitté le village pour poursuivre leurs études à l’Université de Vinh, tandis que le plus jeune frère est aujourd’hui scolarisé dans un internat destiné aux élèves issus de minorités ethniques. Une trajectoire collective qui témoigne d’une volonté commune d’échapper au cercle de la pauvreté.

“Les difficultés de la vie en montagne m’ont appris à mesurer la valeur du savoir”, explique-t-elle. “Elles m’ont aussi donné une motivation supplémentaire pour saisir chaque opportunité d’apprentissage”.

Son accession au métier d’enseignante ne relève pas uniquement d’un effort individuel. Elle s’inscrit également dans le cadre des politiques publiques en faveur de l’éducation dans les zones défavorisées. Ces dispositifs ont constitué un tremplin essentiel, permettant à la jeune femme de poursuivre ses études et de transmettre, à son tour, le savoir. Aujourd’hui, dans sa salle de classe, elle incarne ce rôle de passeuse de connaissances, tout en nourrissant les aspirations des enfants des régions reculées.

Photo : CTV/CVN

Au-delà de son parcours académique et professionnel, Lo Thi Bao Vy s’est investie dans des actions sociales concrètes. En 2022, elle découvre, via les réseaux sociaux, le programme “Hoc cùng em” (Étudier avec toi), dédié au soutien des enfants en difficulté. L’initiative vise à fournir fournitures scolaires, vêtements et bourses aux élèves issus de milieux modestes, afin de leur permettre de poursuivre leur scolarité. Immédiatement, la jeune enseignante se reconnaît dans cette démarche.

Engagement humanitaire

“Sans éducation, il est difficile de changer de vie”, souligne-t-elle. “L’absence de connaissances enferme dans un cercle de pauvreté dont il est presque impossible de sortir”.

Son engagement et sa sensibilité aux enjeux éducatifs attirent rapidement l’attention des responsables du programme. Elle est choisie comme ambassadrice humanitaire, un rôle qu’elle assume avec conviction. Depuis, elle multiplie les initiatives : mobilisation de ressources, mise en relation avec des donateurs, participation à des activités bénévoles. Grâce à ces efforts, de nombreux élèves ont pu bénéficier d’un meilleur accès à l’éducation et envisager un avenir plus ouvert.

Déterminée à amplifier cet impact, Lo Thi Bao Vy œuvre aujourd’hui à faire connaître davantage le programme, appelant à une mobilisation collective. Son objectif est clair : élargir le cercle des bénéficiaires et offrir à un plus grand nombre d’enfants la possibilité de poursuivre leurs études.

Dans ses nouvelles fonctions de députée, l’éducation restera au cœur de ses priorités. Elle entend proposer des améliorations du système éducatif, notamment en faveur des élèves défavorisés et des minorités ethniques. Elle plaide également pour un modèle éducatif alliant qualité, équité et préservation des identités culturelles.

“Le savoir est le bagage le plus précieux pour transformer une vie“, affirme-t-elle. “Je souhaite contribuer à bâtir un environnement éducatif plus humain, plus inclusif”.

En accédant à l’Assemblée nationale, Lo Thi Bao Vy ne tourne pas une page, elle en écrit une nouvelle. Celle d’un engagement élargi, où l’expérience personnelle devient moteur d’action publique. Entre héritage et responsabilité, la jeune élue incarne l’espoir d’un changement porté de l’intérieur, au plus près des réalités locales.

Thao Nguyên/CVN