Duc Giang, peintre des émotions intérieures

Duc Giang est un artiste aux multiples talents. Son travail pictural consiste en grande partie à découvrir de nouveaux espaces où ses émotions personnelles et ses modes de pensée sont révélés directement et authentiquement à travers son langage visuel.

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En tant que professeur universitaire spécialisé en design graphique, et après de nombreuses années d'enseignement, il revient depuis deux ans à sa grande passion pour la peinture.

La peinture comme un deuxième "Moi"

L’artiste est né à Hanoï en 1969. Il a été diplômé de l'Université publique des Beaux-Arts de Hanoï en 1998 et est sorti major en design graphique. Il est aussi titulaire d'un master de l'Université des Beaux-Arts de Hô Chi Minh-Ville.

Son expérience grandissante lui a permis de décrocher un poste de maître de conférences au département de graphisme de l'Université Van Lang, toujours à Hô Chi Minh-Ville. Cela lui permit, entre autres, de se distinguer lors de la mise en place d’ateliers de création graphique organisés par l’Association des Beaux-Arts à l’Université Van Lang, en association avec l'Université des Beaux-Arts, en 2021.

L’année suivante, il a pris part avec succès à l’atelier international de peinture "Vietnam - Inde 2022-2023", lui permettant dans la foulée d’animer un atelier de peinture en Inde en 2023. En 2024, il a été très actif lors de l’exposition "La Soie intemporelle" à Hô Chi Minh-Ville, puis l’année suivante lors de l'exposition de l'Association environnementale de Hô Chi Minh-Ville.

Toujours en 2025, en octobre, il a été salué par ses collègues et la presse pour son exposition dite "Hi69" (Salut à l’année 1969), en compagnie d’un autre peintre talentueux, Hoang Vo. Lorsqu’il parle de son art, Duc Giang aime prononcer cette devise personnelle : "Peindre pour moi est une façon d'exprimer un deuxième Moi, plus libre, plus ouvert ; cela me permet de montrer ce que je ne sais pas dire". Toutes ses peintures contiennent souvent des couleurs profondément personnelles, mettant en avant passions amoureuses, expériences et contemplations.

Des tonalités sombres et marquantes

On ne peut pas rester insensible face aux tableaux de Duc Giang. La beauté des peintures de Duc Giang ne réside pas dans l'image elle-même, mais plutôt dans une sorte de désintégration de l'image. Elles évoquent une beauté émotionnelle libérée de l’esclavage de la forme.

L’artiste va au plus profond des émotions, où ses couleurs, ses matières et ses surfaces deviennent langage plutôt que mots. De nombreuses peintures de l’auteur évoquent des rencontres amoureuses. Cette passion et ce ravissement sont alors transmis par la couleur et un pinceau libre et fluide. Il dit choisir un état expressif comme moyen d’approfondir les sensibilités intérieures.

Ces travaux ne manquent jamais d'énergie ni d'inspiration et puisent leurs origines dans des souvenirs du passé, des histoires très personnelles. Ils sont remplis de "zones émotionnelles" mises en évidence par des couches épaisses et/ou fines de peinture, alternant espaces lumineux et obscurité.

Les couleurs froides (bruns riches, violets anthracite, gris cendrés) prédominent bien souvent, mais il y a toujours une touche de rose chaud ou d'orange qui, selon ses mots, est "comme le souffle laissé après une émotion". Les peintures de Duc Giang s’inspirent aussi de sa ville natale, soit un dialogue très naturel entre mouvement et silence, entre émotions et contemplations du fleuve Rouge.

"Pour moi, peindre est une façon de s'écouter, pas de parler. Chaque fois que je crée, j'espère juste retrouver le sentiment le plus vrai d'un état, parfois un souvenir lointain, parfois juste un moment d'émotion qui n'a pas encore été nommé. Les coups de pinceau n'ont pas besoin d'être forts, juste assez pour toucher le léger frémissement de l’émotion", dit-il brillamment. Ses principaux matériaux de création sont la peinture à l'huile, l'acrylique sur toile et différents types de papier. L’artiste saura encore les exploiter tout au long de 2026.

Pour contacter l’artiste: Tél: +84 915 363 456

Courriel : ducgiangdesign@gmail.com

Texte et photos : Hervé Fayet - Duc Giang/CVN