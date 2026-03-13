Une artiste du cai luong qui laisse son empreinte au Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville

L’"Artiste du Peuple" Quê Trân, fille du regretté Thanh Tòng - maître du cai luong (théâtre rénové) vietnamien -, incarne l’excellence artistique. Ayant siégé au Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville durant deux mandats (2011-2016 et 2016-2021), elle demeure une figure respectée pour son engagement envers la communauté.

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Photo : CTV/CVN

Hô Chi Minh-Ville a révélé de grands talents, comme cette sixième génération d’une famille illustre du cai luong. Née en 1981 et formée dès 8 ans dans la troupe enfantine Dông Âu Bach Long, Quê Trân a conquis le public avec des rôles inoubliables : Phuong Thao (Nhảy múa với quỷ dữ - Danse avec le démon ), Phuong (Con mắt thời gian - L’Œil du temps), la princesse Thiên Kiêu (Trắng hoa mai -L’innocence d’Ochna integerrima), Phi Long (Xử án Bàng Quý Phi - Le Procès de l’impératrice Bàng Quý Phi), Bich Vân (Bên cầu dệt lụa - Au pied du pont de soie).

Grandie au gré des tournées paternelles, elle épiait les spectacles depuis les coulisses : "Chaque soir, dans l’ombre, j’absorbais mélodies et gestes", confie-t-elle. Débuts précoces en rôles infantiles - y compris masculins -, puis explosion à 18 ans avec Thiên Kiều dans L’innocence d’Ochna integerrima, couronnée par la Médaille d’or Trần Hữu Trang (1999). Ce triomphe scelle son devoir dynastique.

Star intemporelle et caméléon des planches

Sur trois décennies, elle excelle en đào thương ou đào mùi – princesses éplorées, demoiselles fragiles –, sublimée par sa grâce et ses fossettes. Triomphes comme Na Tra (Na Tra đại náo thủy cung - Na Tra sème le chaos dans le palais sous-marin des dragons), Ngoc Hân (Trời Nam - Les Cieux du Sud), Nga (Khúc ly hương - Mélodie de l'exil).

Quê Trân diversifie ses talents en animant des émissions télévisées, acclamée par le public. Elle se produit pour les ouvriers, paysans, étudiants et s’engage dans des actions caritatives. Son parcours en tant qu’élue a témoigné de la confiance que lui porte la communauté, alliant son prestige artistique à un dévouement pour le bien public.

Malgré sa longue carrière, elle cultive une grande discrétion sur sa vie privée, se consacrant à l’art et au partage. À 45 ans, son palmarès – Mai Vàng, médailles d’or et d’argent aux festivals nationaux et régionaux - s’allie à une élégance mûre et un cœur généreux, faisant d’elle un modèle vivant du cai luong vietnamien.

Thuy Hà/CVN