Hommage à la Professeure associée Nguyên Thi Hôi

La Professeure associée Nguyên Thi Hôi s’est éteinte le 22 mars 2026 à Hô Chi Minh-Ville, à l’âge de 94 ans. Membre du Parti communiste vietnamien depuis 75 ans, elle a consacré toute sa vie au service de la santé publique et au développement les relations franco-vietnamiennes.

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Photo : AAFV/CVN

Très tôt engagée, elle a œuvré aux côtés de nombreuses organisations internationales et françaises, notamment l’Association d’amitié franco-vietnamienne (AAFV), dont elle fut une partenaire précieuse et constante. Durant la guerre de résistance contre les impérialistes américains, elle s’est engagée sur le terrain aux côtés du Dr. Pham Ngoc Thach dans des conditions extrêmement difficiles. Elle a collaboré alors étroitement avec les docteurs Arlette et Henri Carpentier, responsables du secteur santé de l’AAFV.

Des contributions au secteur de la santé

Après la réunification du pays en 1975, elle a joué un rôle déterminant dans la réorganisation de l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville, dont elle est devenue la vice-directrice jusqu’en 1991. À cette période, elle s’est investie activement dans la lutte contre la méningite qui sévissait alors dans le pays.

Elle a ensuite piloté des projets majeurs pour le système de santé vietnamien : la rénovation du laboratoire de production du vaccin BCG (1985-1988), la création du premier centre de dépistage du Sida au Vietnam (1988-1991), ainsi que le développement d’un laboratoire d’analyses médicales et du plus grand centre de vaccination du pays.

Photo : AAFV/CVN

En 1991, elle a été nommée vice-présidente de la Croix-Rouge du Vietnam. C’est dans ce cadre qu’elle a encouragé l’AAFV, notamment par l’intermédiaire d’Alain Dussarps, à s’engager davantage dans des actions de solidarité en faveur des minorités ethniques et des victimes de l’agent orange/dioxine. Grâce à son impulsion, de nombreuses actions ont vu le jour à travers le Vietnam : interventions dans 54 provinces, soutien à 31 ethnies et réalisation de plus de 500 projets dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’accès à l’eau ou encore de l’élevage.

Après sa retraite en 2001, Mme Hôi a poursuivi son engagement en tant que vice-présidente de l’Association d’amitié et de coopération Vietnam - France. Fidèle à ses convictions, elle est restée présente sur le terrain jusqu’à son accident vasculaire cérébral à l’âge de 88 ans. Son action a été saluée par les autorités françaises : elle a reçu l’Ordre national du Mérite en 2007, puis la Légion d’honneur en 2014.

Photo : AAFV/CVN

En 2025, à l’occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril), une délégation de l’AAFV lui a rendu visite. Ce fut leur dernière rencontre. Celle que beaucoup appelaient affectueusement "Tata Hôi" restera dans les mémoires comme une grande dame et une amie fidèle de la France.

Hai Nam - Linh Thao/CVN