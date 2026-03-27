Prix des jeunes Vietnamiens exemplaires 2025 : des parcours inspirants

Avec l’ambition de maîtriser les technologies et la détermination de bâtir une marque vietnamienne sur le marché mondial, l’ingénieur Nguyên Chi Dông et l’homme d’affaires Pham Chi Nhu ont apporté à la cérémonie de remise du Prix des jeunes Vietnamiens exemplaires 2025 des récits inspirants, empreints d’audace, d’esprit d’innovation et de confiance dans les capacités vietnamiennes.

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Prêts à maîtriser des plateformes technologiques de base

Photo : TP/CVN

Lors de la cérémonie de remise du Prix des jeunes Vietnamiens exemplaires 2025, l’ingénieur Nguyên Chi Dông, chef adjoint du Service des solutions de gestion des données du Centre des technologies informatiques du groupe Viettel, a partagé que, dans le monde numérique, celui qui détient les données détient l’avenir.

Cependant, depuis longtemps, ses collaborateurs et lui ont toujours été préoccupés par une réalité : bien qu’ils soient eux-mêmes les créateurs de ces données, ils restent dépendants de plateformes d’analyse étrangères. Chaque année, des millions de dollars doivent être dépensés pour ces services. Dans ce contexte, une question majeure se pose : pourquoi les ingénieurs vietnamiens ne parviennent-ils pas encore à maîtriser ces technologies ?

Cette préoccupation a poussé l’ingénieur Nguyên Chi Dông à poursuivre une voie difficile : partir de zéro pour maîtriser pleinement cette technologie. Et ses efforts ont finalement porté leurs fruits. La plateforme de big data de Viettel ne se limite pas à répondre aux besoins du groupe, elle est également déployée sur dix marchés internationaux.

"Des systèmes comme la plateforme de données intelligentes GenBI génèrent non seulement des centaines de milliards de dôngs de chiffre d’affaires, mais, plus important encore, ils affirment la capacité d’autonomie technologique des Vietnamiens, ce qui contribue à économiser des millions de dollars en coûts d’achat de solutions étrangères. Pour le groupe seul, ces économies dépassent 9 millions de dollars", a partagé M. Dông.

Nguyên Chi Dông souhaite démontrer que les ingénieurs vietnamiens peuvent parfaitement maîtriser des technologies qui, auparavant, dépendaient de l’étranger. Lors de l’événement, M. Dông est venu avec une puce de stockage de code source. Son action transmet un message : le Vietnam n’est pas seulement un consommateur de technologies. Il est désormais prêt à maîtriser et à créer des plateformes technologiques fondamentales.

"La clé pour que les Vietnamiens progressent dans le domaine technologique réside dans la confiance en leur capacité d’autonomie", a estimé M. Dông. "Pour rivaliser avec les pays les plus avancés, les ingénieurs vietnamiens doivent non seulement posséder une expertise technique, mais aussi faire preuve de persévérance, poursuivre leurs objectifs avec ténacité et être prêts à assumer pleinement la responsabilité de leurs produits", a-t-il souligné.

Rompre avec l’image de la "sous-traitance bon marché"

Photo : TP/CVN

Du point de vue des entreprises, Pham Chi Nhu, directeur général de la start-up de mode Coolmate et lauréat du Prix des jeunes Vietnamiens exemplaires 2025, souligne que l’esprit d’audace est la marque distinctive des jeunes Vietnamiens lorsqu’ils s’ouvrent au monde.

"C’est cette capacité à affronter les difficultés et à relever les défis qui permet aux jeunes de s’adapter et de progresser dans un environnement concurrentiel mondial", a affirmé M. Nhu. Les entreprises doivent donc jouer un rôle clé : offrir des opportunités, créer des conditions favorables et fournir les compétences nécessaires pour que les jeunes puissent mener à bien des projets, non seulement à l’échelle nationale, mais aussi sur les marchés internationaux.

Le Vietnam est l’un des plus grands ateliers de confection au monde. Pendant plusieurs décennies, les mains habiles des Vietnamiens ont fabriqué des millions de produits pour des marques internationales. Cependant, la majeure partie de la valeur de ces marques ne leur revenait pas. La start-up de mode Coolmate est née de la volonté de briser l'image de la "sous-traitance à bas coût" du pays et de démontrer que le Vietnam peut non seulement produire, mais aussi créer sa propre marque. Aujourd’hui, Coolmate n’est plus un simple projet expérimental : il sert des millions de clients au Vietnam.

Les produits de Coolmate sont lancés sur la plus grande plateforme de commerce en ligne au monde, Amazon. "Après plus d’un an, nous avons compris que ce qui importe vraiment, ce n’est pas d’où vous venez, mais la qualité de vos produits", a déclaré Pham Chi Nhu. "Et nous avons répondu à cette question à travers tous les produits que nous avons proposés aux consommateurs américains. Des millions de produits ont été vendus et plusieurs millions de dollars de devises étrangères ont été rapatriés dans le pays", a-t-il conclu.

Vân Anh/CVN