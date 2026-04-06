Yoga pour les "guerriers K" : le combat lumineux de Thanh Huyên

Atteinte d’un cancer, Doi Thi Thanh Huyên, 35 ans, coach de yoga, a transformé son épreuve en mission, en proposant des cours gratuits en ligne. Son objectif : aider les "guerriers K" (nom donné aux patients atteints de cancer au Vietnam) à retrouver équilibre et force mentale pour affronter la maladie sur le long terme.

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Photo : NVCC/CVN

Il y a cinq ans, le destin de Doi Thi Thanh Huyên bascule. À seulement 30 ans, alors qu’elle mène une vie active de professeur de yoga à Nam Dinh (Nord), un diagnostic tombe comme un couperet lors d’un examen de routine : tumeur maligne de la thyroïde. Pour cette jeune femme dont le métier est de cultiver la santé et l’harmonie, le choc est abyssal.

"Ma vie a été totalement bouleversée. J’ai dû suspendre toutes mes activités pour entamer un long tunnel de traitements. Je me souviens d’un sentiment d’effondrement total, je ne savais plus par où commencer", confie-t-elle avec émotion.

Le tapis de yoga comme armure

Pourtant, c’est au cœur de l’hôpital que Thanh Huyên va puiser une force insoupçonnée. Face à la détresse de ses compagnons d’infortune, elle comprend que la survie ne dépend pas seulement des médicaments, mais d’un mental d’acier. Elle décide alors de reprendre sa pratique, même entre deux séances de soins. L’image de cette jeune femme déroulant quotidiennement son tapis de yoga dans sa chambre d’hôpital interpelle. Très vite, la curiosité laisse place à l’adhésion : des patients l’interrogent, puis demandent à l’accompagner. Des séances improvisées s’organisent ainsi au chevet des malades.

Capture d’écran.

Forte de cette expérience, Thanh Huyên réalise qu’une fois sortis de l’hôpital, beaucoup de patients se retrouvent isolés. "Je me suis rendu compte que beaucoup avaient besoin de bouger, mais n’avaient pas les moyens d’aller dans des salles de sport, surtout ceux qui vivent loin ou qui sont physiquement trop affaiblis", explique-t-elle.

La jeune femme lance alors son projet de cœur : une classe virtuelle gratuite. Elle propose d’abord un cycle de trois mois pour enseigner les bases techniques, permettant ensuite à chacun de pratiquer en autonomie.

Surmonter la méfiance par la bienveillance

Le chemin n’a pas été sans embûches. Étrangement, c’est la gratuité qui a suscité les plus grandes craintes. Sur les réseaux sociaux, certains la soupçonnent d’escroquerie. "Est-ce vraiment gratuit ?", lui demande-t-on souvent avec suspicion. Beaucoup s’inscrivent mais ne se connectent jamais. Pourtant, Thanh Huyên ne baisse pas les bras. Le bouche-à-oreille et le soutien des médecins finissent par porter leurs fruits. Ce qui n’était qu’un petit groupe pour les patients de la thyroïde s’élargit rapidement à tous les "guerriers K".

Aujourd’hui, cette entraîneuse de yoga gère des classes de 15 à 20 élèves, avec une attention de chaque instant. "Je ne peux pas avoir un programme figé. Je surveille chaque écran. Si je vois un signe de fatigue ou de douleur, j’ajuste la posture ou j’arrête tout immédiatement. L’essentiel est que les gens se sentent bien, pas qu’ils fassent des prouesses", souligne-t-elle. Pour certains seniors, maintenir 15 minutes d’exercice quotidien est déjà une victoire immense.

Photo : NVCC/CVN

Des témoignages de résilience

L’impact de ce projet, qui dure depuis maintenant trois ans, se lit dans le regard des participants. Hô Thi Vân Anh, atteinte d’un cancer du sein, a trouvé en Thanh Huyên une bouée de sauvetage pendant sa chimiothérapie. "J’ai découvert les cours de Mme Huyên sur Facebook. Je pratique avec elle depuis plus de six mois. Grâce à cela, j’ai retrouvé l’appétit et mon esprit est beaucoup plus serein", se souvient-elle.

Pour Vu Thi Thu, l’aspect technologique a été une révélation. "Le format en ligne est salvateur, car il évite les déplacements fatigants. Au début, c’était dur, mais la patience des coachs m’a permis de suivre le rythme. Cela m’a donné un moteur supplémentaire pour mon traitement", raconte la patiente.

Le souvenir d’une élève éternelle

Dans ce portrait de solidarité, Thanh Huyên garde une place spéciale pour une élève de plus de 70 ans, luttant simultanément contre deux cancers (thyroïde et poumons). Malgré ses difficultés avec le numérique, cette dame s’obstinait à se connecter, à régler son micro et sa caméra pour ne rien rater.

"Je pensais qu’elle ne tiendrait que quelques jours. Mais elle a été là, du début à la fin. Même hospitalisée, seule dans sa chambre, elle continuait de bouger au rythme de ma voix à travers le petit écran. C’est une image que je n’oublierai jamais", narre Thanh Huyên.

Photo : NVCC/CVN

Puis, un jour, la vieille dame a disparu des radars. Pas de message, plus de connexion. L’entraîneuse a choisi le silence, respectant le combat intime de chaque élève. Elle sait que sur ce chemin, chacun livre une bataille dont l’issue est parfois cruelle, mais elle préfère honorer l’effort fourni lorsqu’ils étaient là.

Aujourd’hui, le projet a grandi, attirant d’autres professeurs bénévoles. Pour Thanh Huyên, l’essentiel est ailleurs. "Je veux que cette classe soit un espace de partage. Nous vivons tous la même épreuve chaque jour. Si, pendant le temps d’un cours, ils peuvent oublier la douleur et sourire un peu, alors ma mission est accomplie", se réjouit-elle.

Par sa résilience et sa générosité, Doi Thi Thanh Huyên ne se contente pas d’enseigner le yoga ; elle redonne du souffle à ceux que la maladie tentait d’étouffer.

Hông Anh/CVN