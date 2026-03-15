Des expériences visuelles inédites

La peinture abstraite se distingue par l'utilisation libre des couleurs, des formes et des textures, visant à exprimer des émotions plutôt qu'à représenter le monde réel.

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Julia Truong fait ainsi partie des peintres abstraits qui se distinguent au Vietnam et que l’on reconnaît au premier coup d’œil. Pour elle, l'émotion prime sur la forme, et le rythme intérieur constitue la structure principale de son œuvre.

Dans ses peintures, les frontières entre objet et espace sont floues. La couleur n'est pas seulement faite pour être vue, mais aussi pour être ressentie. Les couches de peinture se superposent comme des strates de souvenirs, tantôt douces comme un souffle, tantôt violentes comme une tempête.

Julia Truong, de son nom de naissance Truong Ha Lan Ngoc, est née en 1969 à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. Diplômée de l'Université de médecine et de pharmacie en 1994, elle est aujourd’hui membre de la section peinture de l'Association des Beaux-Arts de Hô Chi Minh-Ville.

Inspirée par l'art depuis sa plus tendre enfance, chaque poème, chaque coup de pinceau et chaque note de musique de son père étaient comme des graines semées dans son âme, donnant naissance à un jardin coloré. Issue d'un milieu scientifique rigoureux, Julia Truong a choisi la peinture comme un espace de liberté absolue.

Si la médecine est l'expression de la raison, sa peinture est la libération de l'intuition. De cette rencontre naît un langage visuel unique : abstrait et joyeux, libre sans être chaotique.

Dans sa démarche créative, Julia ne cherche pas à recréer le monde extérieur. Elle explore les mouvements intérieurs où les émotions se subliment, s'entrechoquent, se fondent, puis renaissent. Les coups de pinceau forment tantôt une ligne continue, tantôt une immobilité contemplative en noir et blanc.

Voyages picturaux

Les peintures de Julia Truong ne racontent pas d'histoire précise. Elles offrent aux spectateurs un espace d'introspection. Chaque œuvre est un point de rencontre entre science et art, entre discipline et liberté, entre le tangible et l'infini. Ce sont des voyages à la découverte de la transcendance des émotions en soi.

Les voyages sont aussi pour Julia un remède spirituel, une source d'inspiration inépuisable qui lui permet de s'affranchir des conventions. Elle trouve la liberté dans son univers abstrait, où espace et couleur se confondent, où toutes les limites s'estompent et où les émotions s'expriment librement.

Ses peintures sont la voix de son âme. Ce sont des voyages que Julia nous invite à entreprendre - des voyages où l'art devient un chemin vers la découverte de soi, l'espoir et une créativité sans limites. La peinture reste et restera sa passion dévorante. Julia Truong participera à la prochaine grande exposition "Couleurs printanières, souvenirs" pour l’Association des Beaux-Arts de Hô Chi Minh-Ville, ce mois-ci.

Elle était, en décembre 2025, présente à l’expo "Coups de pinceau", toujours pour l’Association des Beaux-Arts de Hô Chi Minh-Ville. Elle a aussi répondu favorablement à l’invitation du Musée des Beaux-Arts de Hô Chi Minh-Ville, en avril 2025, pour la célèbre exposition "50 ans d’unification - Construction et développement de Hô Chi Minh-Ville". Elle a également reçu le premier prix du concours de création du logo de l'Hôpital pédiatrique n°2 de Hô Chi Minh-Ville.

Pour la contacter :

Tél. : 0908590131

Courriel : juliatruong.art@gmail.com

Adresse : 14A8 Thao Dien, quartier d'An Khanh, Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Site Internet : https://www.saatchiart.com/en-vn/account/artworks/2636255

Texte et photos : Hervé Fayet - Julia Truong/CVN



