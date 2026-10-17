Les dirigeants de l'UE s'engagent à maintenir leur soutien à l'Ukraine

Les dirigeants de l'Union européenne (UE) ont promis vendredi 16 octobre de poursuivre leur soutien financier et militaire à l'Ukraine, et ont réaffirmé leur engagement à faire avancer le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'UE, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky participait au deuxième jour d'un sommet de l'UE.

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Le bloc doit renforcer son soutien à l'Ukraine et accroître la pression sur la Russie afin d'amener Moscou à la table des négociations, a déclaré le président du Conseil européen, Antonio Costa.

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"Ce n'est pas le moment de retirer le soutien à l'Ukraine. Ce n'est pas le moment de lever les sanctions contre la Russie", a annoncé M. Costa aux journalistes, aux côtés de M. Zelensky et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Mme von der Leyen a fait savoir que l'UE travaillait à son 22e paquet de sanctions contre la Russie, accusant Moscou de ne pas respecter le cessez-le-feu énergétique proposé par le président américain Donald Trump.

Les dirigeants de l'UE ont également discuté des préparatifs de l'Ukraine pour l'hiver à venir et de ses besoins financiers et militaires pour 2026 et 2027.

M. Zelensky a remercié l'UE pour son soutien continu et a souligné que la priorité absolue de l'Ukraine était de garantir ses approvisionnements énergétiques avant l'hiver, ainsi que des systèmes de défense aérienne et des financements.

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La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a en outre appelé à un soutien accru à l'Ukraine avant l'hiver, tout en reconnaissant la dépendance de l'Europe à l'égard de la technologie militaire américaine.

"Starlink est vraiment nécessaire pour l'Ukraine, et malheureusement, à court terme, l'Europe ne peut pas remplacer cette capacité", a précisé Mme Kallas aux journalistes avant le sommet.

Elle a également reconnu les difficultés de coordination avec Washington au sujet du conflit, affirmant que l'UE tentait de persuader ses partenaires américains d'accroître la pression sur la Russie.

M. Costa et Mme von der Leyen ont réaffirmé leur soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, saluant l'ouverture de deux volets de négociation supplémentaires. Mme von der Leyen a déclaré que l'objectif était d'ouvrir les deux derniers volets d'ici la fin de l'année, tandis que M. Zelensky s'est engagé à poursuivre la mise en œuvre des réformes nécessaires.

Xinhua/VNA/CVN