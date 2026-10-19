Australie : une députée grièvement blessée lors d'une "attaque", un suspect interpellé

Une députée connue pour ses combats contre la corruption et le changement climatique a été gravement blessée lundi 19 octobre en Australie après avoir été délibérément renversée par une voiture dont le chauffeur a été arrêté, dans un pays où les menaces visant les parlementaires se multiplient.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Députée indépendante, Helen Haines, 65 ans, a été "attaquée devant sa permanence électorale" à Wangaratta, à un peu plus de 200 kilomètres au nord-ouest de Melbourne (Sud-Est), a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese.

"Ce n'était pas un accident. Il s'agit d'un acte délibéré", a-t-il précisé à la chaîne ABC. Un suspect est en garde à vue, a-t-il indiqué.

Le conducteur, un homme de 43 ans, a été maîtrisé par des passants avant d'être arrêté par la police, a précisé Ashley Mason, un officier de la police de l'État de Victoria, où se trouve Wangaratta. Un couteau a été trouvé dans son véhicule.

La députée "souffre de ce qui a été décrit comme des blessures critiques", a ajouté M. Mason, sans nommer la victime conformément aux usages de la police en Australie.

L'unité antiterroriste a été saisie, a précisé M. Albanese. Le mobile présumé de l'attaque demeure inconnu.

"Grande intégrité"

Helen Haines est entrée au Parlement en 2019 après avoir travaillé comme infirmière et sage-femme.

Elle s'est fait connaître pour ses positions, notamment en faveur d'une action plus forte contre le changement climatique. Et elle a été largement saluée pour sa lutte en faveur de la transparence en politique et contre la corruption.

"Helen Haines est quelqu'un d'incroyablement travailleur. Elle est d'une intelligence redoutable, mais surtout, c'est tout simplement une personne d'une grande intégrité", a déclaré le chef de gouvernement à des journalistes.

La police fédérale australienne a constaté une hausse constante des menaces et des injures visant les responsables politiques du pays ces dernières années. Elle a mis en place en 2025 une équipe spécialisée dans les enquêtes sur les groupes et les individus qui prennent les parlementaires pour cible.

"Le climat s'est tendu ces derniers temps", a relevé lundi 19 octobre Anthony Albanese. "J'ai exprimé cette inquiétude aux médias", a-t-il dit. "Si vous regardez les fils de discussion sur les réseaux sociaux de n'importe qui et que vous lisez les commentaires, vous verrez que les gens y disent des choses qu'ils ne diraient jamais en face à face", a-t-il ajouté.

"Toutes nos pensées vont à Helen, à sa famille, à ses amis, à son équipe (...) en cette période extrêmement difficile. Nous prions pour son rétablissement complet", a déclaré le chef de gouvernement à des journalistes.

"Cet après-midi, notre chère Helen a été impliquée dans un incident devant son bureau de circonscription de Wangaratta et bénéficie de soins médicaux", a indiqué sa famille dans un communiqué.

"Nous remercions l'intervention rapide des passants et des professionnels de santé dévoués qui l'ont assistée, ainsi que la police pour son intervention", a-t-elle ajouté.

"Notre famille, et l'équipe d’Helen, ne feront aucun autre commentaire pour le moment et demandent que leur vie privée soit respectée par le public et les médias", a-t-elle précisé.

AFP/VNA/CVN