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|La Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Bien sûr, nous saluerons le cessez-le-feu dès qu'il tiendra", a-t-elle déclaré avant le début à Luxembourg d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE. "Nous n'avons pas encore la certitude que la Russie va s'y conformer", a-t-elle ajouté.
Toute trêve devrait couvrir bien plus que les seules raffineries de pétrole dans les deux pays, a-t-elle encore affirmé.
Pour le moment, "la trêve énergétique ne fonctionne pas", a jugé de son côté le ministre estonien des Affaires étrangères Margus Tsahkna, à son arrivée à Luxembourg pour la réunion.
Le président américain Donald Trump a annoncé une trêve énergétique entre Moscou et Kiev, après avoir affirmé avoir négocié la livraison de quantités massives de diesel russe aux marchés américain et mondial. L'Ukraine a déclaré qu'elle était prête à respecter cette trêve, mais Moscou n'a pour l'instant pas réagi.
En Australie, le gouvernement a également commenté l'annonce du président américain. "L'Australie soutient un cessez-le-feu énergétique qui soit respecté par la Russie et qui contribue à une paix juste et durable", a déclaré un porte-parole du ministère australien des Affaires étrangères dans une déclaration.
AFP/VNA/CVN