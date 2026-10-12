L'UE soutiendra une trêve énergétique entre l'Ukraine et la Russie "dès qu'elle tiendra"

L'Union européenne est prête à soutenir une trêve des frappes sur les infrastructures énergétiques entre la Russie et l'Ukraine " dès qu'elle tiendra ", a affirmé lundi 12 octobre sa cheffe de la diplomatie Kaja Kallas.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Bien sûr, nous saluerons le cessez-le-feu dès qu'il tiendra", a-t-elle déclaré avant le début à Luxembourg d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE. "Nous n'avons pas encore la certitude que la Russie va s'y conformer", a-t-elle ajouté.

Toute trêve devrait couvrir bien plus que les seules raffineries de pétrole dans les deux pays, a-t-elle encore affirmé.

Pour le moment, "la trêve énergétique ne fonctionne pas", a jugé de son côté le ministre estonien des Affaires étrangères Margus Tsahkna, à son arrivée à Luxembourg pour la réunion.

Le président américain Donald Trump a annoncé une trêve énergétique entre Moscou et Kiev, après avoir affirmé avoir négocié la livraison de quantités massives de diesel russe aux marchés américain et mondial. L'Ukraine a déclaré qu'elle était prête à respecter cette trêve, mais Moscou n'a pour l'instant pas réagi.

En Australie, le gouvernement a également commenté l'annonce du président américain. "L'Australie soutient un cessez-le-feu énergétique qui soit respecté par la Russie et qui contribue à une paix juste et durable", a déclaré un porte-parole du ministère australien des Affaires étrangères dans une déclaration.

AFP/VNA/CVN