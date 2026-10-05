Le président ukrainien et le chancelier allemand conviennent d'un plan de soutien à l'Ukraine

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|Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (gauche) et le chancelier allemand Friedrich Merz lors d'une visite du bâtiment endommagé de l'Académie des sciences de Kiev, le 4 octobre.
|Photo : AFP/VNA/CVN
''Il comprend des armes qui nous seront utiles dès maintenant, ainsi qu'un soutien à notre secteur énergétique en prévision de l'hiver. Ce volet énergétique est très important'', a déclaré M. Zelensky sur X, précisant avoir notamment discuté avec M. Merz de la nécessité de renforcer les capacités de défense antiaérienne ukrainiennes.
M. Zelensky a indiqué que l'Ukraine et l'Allemagne avaient à ce jour conclu 15 accords d'une valeur totale supérieure à 8,5 milliards d'euros.
Ces documents portent entre autres sur la coopération en matière de sécurité, les commandes ukrainiennes auprès de l'industrie allemande et des projets conjoints en Ukraine, a précisé M. Zelensky.
M. Merz est arrivé dans la capitale ukrainienne plus tôt dans la journée pour une visite non annoncée.
Xinhua/VNA/CVN