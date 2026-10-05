Le président ukrainien et le chancelier allemand conviennent d'un plan de soutien à l'Ukraine

L'Ukraine bénéficiera d'un nouveau plan de soutien allemand d'une valeur de plus de 1,3 milliard d'euros (1,46 milliard de dollars américains), a annoncé dimanche 4 octobre le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'issue de sa rencontre avec le chancelier allemand Friedrich Merz, en visite à Kiev.

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Photo : AFP/VNA/CVN

''Il comprend des armes qui nous seront utiles dès maintenant, ainsi qu'un soutien à notre secteur énergétique en prévision de l'hiver. Ce volet énergétique est très important'', a déclaré M. Zelensky sur X, précisant avoir notamment discuté avec M. Merz de la nécessité de renforcer les capacités de défense antiaérienne ukrainiennes.

M. Zelensky a indiqué que l'Ukraine et l'Allemagne avaient à ce jour conclu 15 accords d'une valeur totale supérieure à 8,5 milliards d'euros.

Ces documents portent entre autres sur la coopération en matière de sécurité, les commandes ukrainiennes auprès de l'industrie allemande et des projets conjoints en Ukraine, a précisé M. Zelensky.

M. Merz est arrivé dans la capitale ukrainienne plus tôt dans la journée pour une visite non annoncée.

Xinhua/VNA/CVN