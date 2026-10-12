Donald Trump annonce une ''trêve énergétique'' entre la Russie et l'Ukraine

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche 11 octobre que la Russie et l'Ukraine avaient convenu d'une '' trêve énergétique '' immédiate.

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Photo : AFP/VNA/CVN

M. Trump a écrit sur la plateforme Truth Social que les deux parties avaient ''donné leur accord (...) avec effet immédiat''.

M. Zelensky a cependant confié au média américain Axios que l'annonce de Donald Trump était ''une nouvelle pour (lui)''.

''Mais si les Russes acceptent une trêve énergétique, l'Ukraine l'acceptera aussi'', a-t-il ajouté.

Samedi 10 octobre, M. Trump avait déclaré que la Russie était disposée à conclure un accord pour mettre fin au conflit en Ukraine, tout en accusant M. Zelensky de s'opposer à un règlement négocié. Il a également appelé l'Ukraine à organiser des élections et à choisir un nouveau dirigeant capable de conclure un accord avec Moscou.

''Je pense que la Russie aimerait conclure un accord'', a déclaré M. Trump aux journalistes, ajoutant que ''pour une raison ou une autre, Zelensky ne veut pas conclure un accord''.

Vendredi 9 octobre, Donald Trump a annoncé avoir conclu avec le président russe Vladimir Poutine un accord en vertu duquel la Russie fournira du diesel aux États-Unis et aux marchés mondiaux.

Xinhua/VNA/CVN