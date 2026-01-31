Aucun accord n'a été conclu sur le Groenland, selon le PM groenlandais

>> Wall Street rebondit, rassurée sur le Groenland
>> Wall Street soulagée par la perspective d'un accord sur le Groenland
>> Trump déclare que les États-Unis veulent un "accès total" au Groenland
|Le Premier ministre du Groenland, Jens-Frederik Nielsen (debout sur le tas de neige, les bras écartés, brandissant le drapeau), lors d'une manifestation contre les actions et les déclarations des États-Unis suggérant un contrôle sur le Groenland, à Nuuk, capitale du Groenland, territoire autonome du Danemark, le 17 janvier 2026.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le président américain Donald Trump avait déclaré la semaine dernière sur Truth Social que des discussions avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, avaient abouti à "l'élaboration d'un accord-cadre" concernant le Groenland et la région arctique au sens large.
"Le gouvernement cherche à obtenir des éclaircissements par les voies appropriées", a dit M. Nielsen, ajoutant que M. Trump continuait toujours de manifester son intérêt pour le Groenland.
Face à la pression exercée par les États-Unis, il a souligné l'importance de renforcer la coopération avec les partenaires de l'OTAN et de l'Union européenne. "Nous allons procéder étape par étape pour renforcer la coopération dans les domaines des affaires, de la culture, de l'éducation et autres", a-t-il dit.
Évoquant ses récentes visites en Allemagne et en France, M. Nielsen a déclaré que ces deux pays avaient réitéré leur soutien au Groenland de plusieurs manières.
Le Groenland, la plus grande île du monde, est un territoire autonome au sein du royaume du Danemark, Copenhague conservant le contrôle de la défense et de la politique étrangère. Depuis son retour au pouvoir en 2025, M. Trump a exprimé à plusieurs reprises son désir d'"obtenir" le Groenland, une initiative qui a été rejetée à maintes reprises par l'Europe.
Xinhua/VNA/CVN