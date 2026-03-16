À Paris, un second tour sous le sceau des tractations, autour de Dati en particulier

Avec cinq candidats qualifiés, le suspense reste entier à Paris : Sophia Chikirou (LFI), Sarah Knafo (Reconquête!) et surtout Pierre-Yves Bournazel (Horizons/Renaissance) sont au centre des tractations, avant un second tour qui pourrait sourire à Emmanuel Grégoire.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Il a fallu attendre le petit matin pour connaître l'ensemble des résultats et la qualification in extrémis de l'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo, même si son score de 10,40% est bien en deçà de ce que lui prédisaient les sondages.

Une qualification qui rebat les cartes à droite, alors que la candidate LR soutenue par le MoDem et l'UDI, Rachida Dati, a réalisé elle aussi un score bien moins élevé qu'espéré (25,46%), plus de douze points derrière Grégoire (37,98%), à la tête d'une alliance PS-Les Ecologistes-PCF.

Peu après 01h00 du matin, Mme Dati a proposé sur X une fusion des listes à Pierre-Yves Bournazel, qui termine à 11,34% des voix et fait figure lui aussi d'arbitre pour le second tour.

Le candidat soutenu par le camp macroniste s'exprimera "dans la journée".

"J'ai parlé ce soir à Pierre-Yves Bournazel pour lui proposer une liste d'union et l'emporter ensemble au second tour. Le temps est compté", a posté l'ancienne ministre.

Depuis son QG parisien, elle avait déploré dans la soirée "la division" qui "affaiblit le camp de l'alternance et du changement".

AFP/VNA/CVN