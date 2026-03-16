À Paris, un second tour sous le sceau des tractations, autour de Dati en particulier

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|Emmanuel Grégoire, candidat socialiste à la mairie de Paris, après les résultats du 1er tour des municipales, le 15 mars à Paris.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Il a fallu attendre le petit matin pour connaître l'ensemble des résultats et la qualification in extrémis de l'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo, même si son score de 10,40% est bien en deçà de ce que lui prédisaient les sondages.
Une qualification qui rebat les cartes à droite, alors que la candidate LR soutenue par le MoDem et l'UDI, Rachida Dati, a réalisé elle aussi un score bien moins élevé qu'espéré (25,46%), plus de douze points derrière Grégoire (37,98%), à la tête d'une alliance PS-Les Ecologistes-PCF.
Peu après 01h00 du matin, Mme Dati a proposé sur X une fusion des listes à Pierre-Yves Bournazel, qui termine à 11,34% des voix et fait figure lui aussi d'arbitre pour le second tour.
Le candidat soutenu par le camp macroniste s'exprimera "dans la journée".
"J'ai parlé ce soir à Pierre-Yves Bournazel pour lui proposer une liste d'union et l'emporter ensemble au second tour. Le temps est compté", a posté l'ancienne ministre.
Depuis son QG parisien, elle avait déploré dans la soirée "la division" qui "affaiblit le camp de l'alternance et du changement".
AFP/VNA/CVN