Une frappe de drone provoque un incendie dans un champ pétrolier d'Abou Dhabi

Les autorités d'Abou Dhabi sont en train d'intervenir à la suite d'un incendie provoqué par une attaque de drone dans le champ pétrolier de Shah, a annoncé lundi 16 mars le Bureau des médias d'Abou Dhabi.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Des équipes d'urgence ont été dépêchées sur place pour maîtriser l'incendie et évaluer la situation.

Aucun blessé n'a été signalé pour le moment. Les autorités n'ont pas fourni de détails supplémentaires sur l'étendue des dégâts.

Le 28 février, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes conjointes sur Téhéran et d'autres villes iraniennes, tuant le Guide suprême Ali Khamenei, de hauts gradés militaires et des civils. L'Iran a riposté par une série d'attaques de missiles et de drones contre des bases et des installations israéliennes et américaines au Moyen-Orient.

Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a déclaré lundi que les attaques de missiles et de drones iraniennes avaient fait sept morts dans le pays depuis le début du conflit.

Xinhua/VNA/CVN