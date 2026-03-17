Tentions au Moyen-Orient

Le chancelier allemand exclut toute participation militaire à une mission dans le détroit d'Ormuz

Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a exclu lundi 16 mars toute implication militaire de son pays dans la protection des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, soulignant que l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) est une "alliance de défense" plutôt qu'une "alliance d'intervention".

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon M. Merz, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à Berlin, le conflit impliquant l'Iran ne relève pas de l'OTAN.

Ses remarques sont intervenues après que le président américain Donald Trump a demandé aux alliés de l'OTAN d'apporter leur soutien aux efforts visant à sécuriser le transport de pétrole sur cette voie navigable stratégique.

En réponse, le chancelier a assuré que tant que le conflit se poursuivra, l'Allemagne ne participera pas aux mesures militaires visant à garantir la libre navigation dans le détroit, insistant en outre sur le fait qu'aucun concept viable pour une telle opération n'a été présenté jusqu'à présent.

Plus tôt lundi, Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense, a également rejeté la demande de soutien militaire des États-Unis dans le détroit d'Ormuz, affirmant que l'Allemagne ne s'impliquera pas militairement dans la région.

Xinhua/VNA/CVN