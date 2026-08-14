Automobile : le Vietnam franchira le cap des 660.000 véhicules vendus en 2026

Les ventes des membres de la VAMA ont progressé de 14% sur un an, pour s’établir à 221.540 unités, portées par un mois de juillet particulièrement performant, qui a marqué une deuxième hausse mensuelle consécutive.

>> Les ventes de Toyota au Vietnam doublent en mars

>> VinFast bondit de 72% au premier semestre

>> Ventes automobiles au Vietnam : deuxième hausse mensuelle consécutive

Photo : VNA/CVN

Le secteur automobile au Vietnam affiche une dynamique robuste, avec un volume de ventes global atteignant 387.849 unités au cours des sept premiers mois de 2026, ouvrant la voie à la réalisation de l’objectif ambitieux de 660.000 véhicules d’ici à la fin de l’année.

Selon les données récemment publiées par l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), les ventes de ses seuls membres ont progressé de 14% sur un an, pour s’établir à 221.540 unités, portées par un mois de juillet particulièrement performant, qui a marqué une deuxième hausse mensuelle consécutive. Les ventes de voitures particulières ont progressé de 9%, celles de véhicules commerciaux de 22% et celles de véhicules spécialisés de 82%.

L’une des tendances majeures de cette période réside dans la domination croissante des véhicules importés, dont les ventes ont bondi de 21% pour atteindre 123.419 unités, tandis que la production locale n’a progressé que de 6%, avec 98 121 véhicules assemblés. Cette situation accentue la pression sur les constructeurs nationaux, qui doivent désormais optimiser leurs coûts et multiplier les offres promotionnelles pour préserver leurs parts de marché face à une offre étrangère de plus en plus diversifiée et compétitive.

En termes de préférences de consommation, les modèles SUV continuent de dominer les ventes grâce à leur polyvalence, suivis par les monospaces (MPV) et les berlines, confirmant l'attrait des Vietnamiens pour les véhicules spacieux adaptés tant à la ville qu'aux longs trajets.

Photo : Minh Thu/CVN

Le véritable moteur de cette transformation du marché demeure cependant l’électrification, qui s’impose désormais comme un facteur déterminant de la concurrence. Les ventes de véhicules hybrides au sein de la VAMA ont ainsi bondi de 76% sur les sept premiers mois, totalisant 12.501 unités, signe que les consommateurs privilégient cette solution de transition pour sa sobriété énergétique et son indépendance vis-à-vis des infrastructures de recharge. Parallèlement, le constructeur national VinFast consolide son hégémonie sur le segment du tout-électrique avec 137.697 livraisons depuis le début de l’année, plaçant son modèle VF3 au sommet des ventes nationales en juillet, devant une concurrence thermique de plus en plus talonnée par les nouvelles technologies.

L’intensification de cette rivalité technologique est également illustrée par l’arrivée de nouveaux acteurs, à l’instar de Hyundai Thành Công, qui a récemment dévoilé les versions hybrides de ses modèles phares, les Tucson et Palisade, afin de répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus sensible à l’innovation.

Pour la fin de l’année 2026, les experts prévoient une bataille commerciale sans précédent, où les prix, l’offre, les technologies embarquées et la qualité du service après-vente seront les principaux leviers de différenciation. Bien que les indicateurs soient favorables à un dépassement du seuil des 660.000 véhicules, la performance finale du marché restera tributaire de la demande des consommateurs, des politiques commerciales, de l’offre disponible et, surtout, du rythme de la transition vers les véhicules électrifiés.

VNA/CVN