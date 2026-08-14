Hanoï : Starlake s’impose comme un nouveau pôle immobilier

Selon le rapport sur le marché immobilier de Hanoï au deuxième trimestre 2026, récemment publié par Savills, la plupart des segments du marché immobilier de Hanoï, notamment le commerce de détail, les bureaux à louer, l’hôtellerie et les appartements, ont enregistré une hausse des prix. La zone ouest de la capitale attire de nombreux nouveaux projets.

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Photo : Savills/CVN

Le marché de l’immobilier commercial à Hanoï a continué d’afficher des signaux positifs au deuxième trimestre 2026, avec une offre totale de surfaces commerciales modernes atteignant 1,7 million de m². Le taux d’occupation des centres commerciaux s’est établi à 89%.

Dans le segment du commerce de détail, le centre-ville continue d’afficher les loyers les plus élevés, tout en étant confronté à une pénurie de terrains. Les zones intra-muros se caractérisent par des loyers élevés et une forte demande sur le segment haut de gamme. Pour leur part, les zones périphériques s’affirment de plus en plus grâce au développement de pôles de croissance et de villes satellites, conformément au schéma directeur de Hanoï à l’horizon de 100 ans.

Selon Matthew Powell, directeur de Savills Hanoi, le marché du commerce de détail de la capitale entre dans une phase de croissance qualitative, portée par la consommation haut de gamme. En outre, la zone de Starlake devrait devenir un nouveau pôle commercial majeur, aux côtés du centre-ville.

Photo : Savills/CVN

D’ici à 2026, le marché devrait accueillir environ 230.240 m² de nouvelles surfaces commerciales issues de huit projets. En particulier, au cours de la période 2027-2028, l’offre future se concentrera principalement dans la zone de Starlake.

Le flux d’IDE entraîne de nombreux projets

L’offre totale de bureaux à louer a atteint 2,3 millions de m², répartis sur 190 projets, enregistrant une légère hausse trimestrielle après la mise en service du projet The Marc 88 dans le quartier de Câu Giây. La nouvelle offre se concentre principalement dans le centre-ville et dans la zone ouest. Le taux d’occupation des bureaux a atteint 86%.

Actuellement, le quartier de Hoàn Kiêm fait face à une pénurie de bureaux de catégorie A, les projets ayant tendance à se déplacer vers les quartiers de Ba Đình et de Câu Giây, notamment grâce à une meilleure connectivité des transports. D’ici à 2028, 18 projets devraient apporter environ 495.000 m² de nouvelles surfaces, avec une prédominance des bureaux de catégorie A, principalement concentrés dans les zones ouest et centrale.

Photo : VNA/CVN

William Gramond, directeur du service de location commerciale de Savills Hanoi, estime que la demande se concentre notamment sur les bureaux de catégories A et B, soutenue par une croissance positive du produit intérieur brut régional et par les flux d’investissement direct étranger (IDE). De plus, la Résolution N°10-NQ/TW sur le développement de l’économie à capitaux étrangers devrait continuer à stimuler la demande de bureaux à louer.

Au cours du premier semestre 2026, Hanoï a accueilli 18 millions de visiteurs, soit une hausse de 15,7% par rapport à la même période de l’an dernier. La demande d’hébergement hôtelier provient principalement du tourisme, des voyages d’affaires et des activités MICE (réunions, conférences et événements).

Le marché compte actuellement 65 hôtels, offrant au total 10 967 chambres, avec un taux d’occupation de 70%.

Matthew Powell indique qu’à long terme, le schéma directeur de la capitale, avec une vision à 100 ans, devrait favoriser le développement de nouvelles destinations touristiques en dehors du centre-ville, améliorer la connectivité régionale et stimuler la réalisation de nouveaux projets hôteliers.

En 2026, six projets devraient apporter 1.900 chambres supplémentaires, dont cinq dans le segment cinq étoiles.

Selon Savills, Hanoï dispose des atouts nécessaires pour devenir un centre MICE de premier plan dans la région de l’ASEAN, grâce notamment à la mise en service d’hôtels haut de gamme d’ici à 2028.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne le segment résidentiel, le marché ne compte actuellement plus aucune nouvelle offre d’appartements à moins de 70 millions de dôngs par m², souligne Đô Thi Thu Hang, directrice senior du service de recherche et conseil de Savills Hanoi. Depuis 2022, l’offre primaire d’appartements de catégorie C (segment abordable) a diminué en moyenne de 28% par an et ne devrait représenter qu’environ 15% de l’offre future.

"La mise en chantier de grands projets d’infrastructure à Hanoï pourrait favoriser un meilleur accès à des logements plus abordables dans les zones périphériques et les provinces voisines. Dans les prochains temps, 22 nouveaux projets devraient être lancés, avec environ 13.700 appartements mis en vente", précise Mme Hang.

Hoàng Phuong/CVN