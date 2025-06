Vietnam - États-Unis : coopération dans le commerce des fruits via les normes SPS

Ngô Xuân Nam, directeur adjoint de SPS Vietnam (relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural), a souligné que les fruits du Vietnam et des États-Unis sont complémentaires, ce qui offre une excellente opportunité de renforcer les échanges bilatéraux dans ce secteur.

Photo : VNA/CVN

Il a tenu ces propos lors d'une séance de travail jeudi 5 juin avec Bagie Sherchand, directrice des partenariats et alliances stratégiques de la National Cooperative Business Association - NCBA CLUSA International, axée sur la collaboration pour la mise en œuvre des engagements sanitaires et phytosanitaires (SPS).

Selon Ngô Xuân Nam, le cadre juridique vietnamien régissant les importations et exportations de fruits est désormais relativement complet. Cependant, la méconnaissance des exigences réglementaires spécifiques à chaque pays par certains exportateurs et importateurs continue de poser des difficultés procédurales. Il a suggéré aux deux parties de renforcer le partage d'informations via les associations professionnelles, notamment dans des domaines clés tels que la quarantaine végétale et la sécurité alimentaire.

Il a souligné qu'en tant que point de contact national du Vietnam pour les questions SPS avec ses partenaires commerciaux, dont les États-Unis, le bureau a aidé les entreprises, autorités locales et associations industrielles à se conformer aux exigences SPS. Il travaille également en étroite collaboration avec des ministères et secteurs tels que ceux de la Santé, de l'Industrie et du Commerce, ainsi que des Finances, afin d'aligner les politiques nationales sur les normes internationales.

Ngô Xuân Nam a exprimé l'espoir de bénéficier du soutien technique de NCBA CLUSA International, notamment pour le partage de modèles de gouvernance, l'application des technologies numériques et la mise en place de systèmes d'alerte précoce face aux obstacles techniques au commerce. Il a insisté sur le fait que de nombreux agriculteurs, coopératives et entreprises vietnamiennes rencontrent encore des difficultés pour se conformer aux normes SPS strictes de marchés exigeants comme les États-Unis.

De son côté, Bagie Sherchand s'est dite enthousiaste quant à la perspective d'une coopération future, notamment dans le secteur des fruits et légumes. Elle a exprimé l'intérêt de son organisation à comprendre les défis rencontrés par les exportateurs et importateurs des deux pays, en particulier les incohérences et inefficacités réglementaires, afin de les surmonter conjointement. Elle a également souligné l'intention de fournir un soutien technique pour dynamiser le commerce des fruits et légumes, notamment les exportations vietnamiennes vers les États-Unis.

Bagie Sherchand a reconnu que la réglementation SPS vietnamienne était relativement complète, mais a souligné que les entreprises américaines rencontrent encore des difficultés dans la gestion des procédures commerciales. Elle a recommandé de poursuivre les discussions pour simplifier les processus et promouvoir l'adoption de solutions numériques, afin d'améliorer l'efficacité et faciliter les échanges.

Consciente des difficultés rencontrées par les agriculteurs et coopératives vietnamiens pour se conformer aux normes internationales, elle a déclaré que son organisation espère coopérer afin de les aider à fournir des produits sûrs et de haute qualité, répondant aux attentes des consommateurs tout en respectant les exigences réglementaires.

Plus tôt, le 4 juin en soirée, Ngô Xuân Nam avait rencontré Dean Smith, expert en agriculture et croissance économique de Partners of the Americas, une organisation basée aux États-Unis. Lors de cette réunion, il a souligné que les mesures SPS sont une "clé" essentielle pour ouvrir de nouvelles opportunités aux entreprises et garantir des échanges commerciaux fluides et durables.

VNA/CVN