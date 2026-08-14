Les obstacles levés pour plus de 60% des projets longtemps bloqués

Au 20 juillet, le Vietnam comptait 8.002 projets bloqués de longue date, parmi eux, 4.938 (soit 61,7 %) ont vu leurs difficultés et obstacles résolus, selon la Commission de contrôle du Comité central du Parti.

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Photo : VNA/CVN

En juillet, les comités et organisations du Parti ont poursuivi le pilotage, l'inspection et la supervision des efforts visant à résoudre les difficultés rencontrées par les projets dans leurs localités respectives.

Sur les 8.002 projets, 4.938 ont finalisé la levée des obstacles conformément aux conclusions du Comité central du Parti, aux résolutions de l'Assemblée nationale et du gouvernement, ainsi qu'aux décrets gouvernementaux et documents d'orientation pertinents ; ce chiffre représente une augmentation de 564 projets par rapport au mois précédent.

Par ailleurs, des solutions ont été identifiées et sont en cours de mise en œuvre pour 2.488 autres projets (soit 31,1 % du total), soit une hausse de 760 projets d'un mois à l'autre. Parmi ceux-ci, 1.163 étaient confrontés à des problèmes liés à la législation foncière, tandis que 1.356 impliquaient d'autres difficultés foncières.

La Commission a indiqué que la résolution de ces obstacles a permis de débloquer d'importantes ressources foncières et financières. Dans 19 provinces et villes, le traitement de 4.311 projets, dont 611 projets d'investissement public, a permis de réintégrer 81.634 hectares de terres dans le circuit économique. Plus de 114.800 milliards de dôngs (4,4 milliards de dollars) ont été décaissés, tandis que près de 370.300 milliards de dôngs sont réinjectés dans la mise en œuvre des projets.

Hanoï, Hai Phong, Phu Tho et Hô Chi Minh-Ville figurent parmi les localités ayant enregistré des résultats positifs.

Les principaux obstacles résolus concernaient notamment l'acquisition de terrains et la libération des sites, les enchères de droits d'usage des sols et l'attribution de terres, la conversion de la destination des sols, les questions liées à la loi sur la mer et les îles, l'impact des taux de change sur les fonds d'aide publique au développement (APD), les retards de construction et la réévaluation de l'efficacité des investissements. Toutefois, des obstacles subsistent concernant les violations du droit foncier, les obligations financières, la sélection des investisseurs, les ajustements de planification, les politiques d'investissement, les calendriers de projet, les biens publics ainsi que la mise en œuvre des conclusions issues des inspections, des audits et des procédures judiciaires.

La Commission a préconisé la poursuite des efforts visant à régler les dossiers de projets en souffrance, considérant cette démarche comme une mission politique majeure liée à la promotion de la frugalité, à la prévention de la corruption et du gaspillage, ainsi qu'au développement socio-économique.

VNA/CVN