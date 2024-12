La restructuration de l’appareil du système politique est difficile mais indispensable

La restructuration de l'appareil du système politique est une tâche difficile mais essentielle, a affirmé le 4 décembre le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une conférence gouvernementale sur le dressement du bilan de la mise en œuvre de la Résolution N°18 du Comité central du Parti communiste du Vietnam, qui vise à rationaliser et rendre plus efficace l’appareil du système politique.

>> Réforme de l’appareil politique : une révolution vitale

>> Le président de l’Assemblée nationale souligne la réforme du travail législatif

>> Rationalisation de l'appareil du système politique : vers une gouvernance plus efficace

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité de pilotage du dressement du bilan de la mise en œuvre de la Résolution N°18 du 6e plénum du Comité central du Parti (XIIe mandat) sur «Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante», a exhorté les ministres et les chefs de secteur à promouvoir un fort sens des responsabilités et à mettre en œuvre les tâches assignées de manière scientifique, avec une feuille de route appropriée et efficace.

Photo : VNA/CVN

Il leur a été demandé d'intégrer la rationalisation de l’appareil politique à la restructuration du personnel, à l'amélioration de la qualité du personnel, en plaçant les intérêts communs au premier plan.

Le ministère de l'Intérieur doit élaborer un plan spécifique, fournissant des orientations sur les délais, les méthodes et les approches à mettre en œuvre par les ministères et les secteurs, sur la base des plans du Comité central du Parti et des comités directeurs du gouvernement pour examiner la mise en œuvre de la résolution.

Le Premier ministre a également exhorté ses adjoints à travailler de manière proactive avec les ministères et les secteurs sous leur direction pour mettre en œuvre et suivre régulièrement l'avancement des travaux.

Les ministères et les secteurs étaient tenus d'informer et de motiver minutieusement leurs fonctionnaires et employés, de garantir leurs droits et intérêts légaux et d'élaborer des politiques et des réglementations appropriées.

En même temps, ils doivent examiner les documents juridiques pour éliminer des lacunes et élaborer des plans pour achever la restructuration organisationnelle, leur permettant de commencer rapidement le travail.

VNA/CVN