États-Unis - Ukraine

Les pourparlers de Genève ont fait "des progrès", mais que des divergences subsistent

Les représentants américain et ukrainien ont déclaré, dimanche 23 novembre, que leurs discussions à Genève sur le plan de 28 points visant à mettre fin au conflit russo-ukrainien ont "fait des progrès" , mais que les détails restaient à régler, car des divergences doivent encore être réduites.

Photo : Reuters/VNA/CVN

Après une réunion entre la délégation ukrainienne et les conseillers à la sécurité nationale du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne, la partie ukrainienne a tenu des discussions bilatérales avec les représentants américains plus tard dans la journée.

Dimanche soir 23 novembre, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et Andriy Yermak, chef du bureau présidentiel ukrainien, ont briefé les journalistes et publié des communiqués séparés.

M. Rubio a estimé que les discussions étaient "les plus productrices et les plus significatives" depuis le début du processus, notant que les délégations ont traité un à un les points clés et ont fait "de bons progrès". Selon lui, les équipes examinent actuellement les suggestions formulées lors de la réunion et s'efforcent de réduire certaines divergences restantes.

Il a ajouté que les États-Unis et l'Ukraine se rapprochaient d'un texte sur lequel ils pourraient s'entendre, même si le résultat final devra encore être approuvé par les deux présidents.

Pour sa part, M. Yermak a qualifié les discussions avec la délégation américaine de "très productives", confirmant que "de très bons progrès" ont été réalisés en vue d'instaurer une "paix juste et durable". Il a affirmé que les deux parties continueraient à examiner les propositions dans les jours à venir et qu'elles impliqueraient également leurs partenaires européens à mesure que le processus avancerait.

Les deux parties ont refusé de répondre aux questions des journalistes, expliquant que leurs équipes travaillaient encore sur des mises à jour et des préparatifs concernant plusieurs questions. Elles devraient revenir plus tard dans la soirée pour fournir de plus amples informations.

Xinhua/VNA/CVN