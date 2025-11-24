Au moins 5 morts et 25 blessés dans une frappe israélienne sur Beyrouth

Au moins cinq personnes ont été tuées et 25 autres blessées dimanche 23 novembre dans une frappe aérienne israélienne visant un immeuble résidentiel à Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth, a rapporté le ministère libanais de la Santé.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a confirmé cette frappe, affirmant qu'elle visait à éliminer Haytham Ali Tabatabaï, qu'il a décrit comme le chef d'état-major de facto du Hezbollah, qui "dirigeait les efforts de renforcement des forces et d'armement de l'organisation".

"Israël est déterminé à poursuivre ses objectifs partout et à tout moment", a déclaré M. Nétanyahou. Ni Israël ni le Hezbollah n'ont indiqué si M. Tabatabaï avait été tué dans la frappe.

Selon la chaîne de télévision libanaise Al-Jadeed, la frappe a également causé d'importants dégâts aux bâtiments et aux voitures garées dans ce quartier très peuplé. Le Hezbollah a déclaré qu'il n'y avait aucun centre militaire dans cette zone.

Plus tôt dans la journée, M. Nétanyahou a déclaré lors de la réunion hebdomadaire du cabinet qu'Israël "continuera à faire tout ce qui est nécessaire pour empêcher le Hezbollah de rétablir sa capacité" à menacer Israël.

Le président libanais Joseph Aoun a condamné cette frappe, la qualifiant de "nouveau signe de mépris des appels répétés à cesser les attaques et à mettre en œuvre les résolutions internationales". Il a exhorté la communauté internationale à agir de manière décisive pour mettre fin aux frappes, prévenir les tensions régionales et éviter de nouvelles effusions de sang.

Xinhua/VNA/CVN