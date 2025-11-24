Au moins 5 morts et 25 blessés dans une frappe israélienne sur Beyrouth

>> Liban : au moins 20 morts et 66 blessés dans une frappe aérienne israélienne à Beyrouth
|La frappe a causé d'importants dégâts aux bâtiments et aux voitures garées dans ce quartier très peuplé.
Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a confirmé cette frappe, affirmant qu'elle visait à éliminer Haytham Ali Tabatabaï, qu'il a décrit comme le chef d'état-major de facto du Hezbollah, qui "dirigeait les efforts de renforcement des forces et d'armement de l'organisation".
"Israël est déterminé à poursuivre ses objectifs partout et à tout moment", a déclaré M. Nétanyahou. Ni Israël ni le Hezbollah n'ont indiqué si M. Tabatabaï avait été tué dans la frappe.
Selon la chaîne de télévision libanaise Al-Jadeed, la frappe a également causé d'importants dégâts aux bâtiments et aux voitures garées dans ce quartier très peuplé. Le Hezbollah a déclaré qu'il n'y avait aucun centre militaire dans cette zone.
Plus tôt dans la journée, M. Nétanyahou a déclaré lors de la réunion hebdomadaire du cabinet qu'Israël "continuera à faire tout ce qui est nécessaire pour empêcher le Hezbollah de rétablir sa capacité" à menacer Israël.
Le président libanais Joseph Aoun a condamné cette frappe, la qualifiant de "nouveau signe de mépris des appels répétés à cesser les attaques et à mettre en œuvre les résolutions internationales". Il a exhorté la communauté internationale à agir de manière décisive pour mettre fin aux frappes, prévenir les tensions régionales et éviter de nouvelles effusions de sang.
