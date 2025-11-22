Les forces israéliennes tuent un Palestinien dans une ville du Nord de la Cisjordanie

Les forces israéliennes ont tué vendredi 21 novembre un Palestinien en Cisjordanie occupée après avoir recherché un homme armé accusé d'avoir blessé un soldat israélien, ont déclaré des responsables israéliens.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le ministère palestinien de la Santé a identifié l'homme comme étant Younes Waleed Mohammad Shtayyeh, 24 ans.

Dans une déclaration commune, l'armée israélienne, l'agence de sécurité Shin Bet et la police des frontières ont déclaré que M. Shtayyeh était un membre de la police de l'Autorité palestinienne (AP).

La déclaration indique que les soldats l'ont repéré dans la ville de Tell, près de Naplouse, tenant un fusil et tirant sur les forces israéliennes, qui ont riposté et l'ont tué.

Israël l'a accusé d'avoir tiré et blessé un soldat de réserve israélien lors d'opérations menées dans la région jeudi 20 novembre.

L'agence de presse palestinienne WAFA a déclaré que les forces spéciales israéliennes étaient entrées dans Tell, avaient encerclé la maison de M. Shtayyeh et avaient tiré à balles réelles et lancé des grenades assourdissantes, le blessant avant de l'arrêter.

Il est décédé des suites de ses blessures, a fait savoir WAFA, ajoutant qu'Israël n'a pas restitué le corps. L'agence de presse n'a pas précisé s'il était affilié à la police de l'Autorité palestinienne.

La déclaration israélienne indique que les troupes ont également arrêté trois autres suspects lors de raids distincts à Tell, dans la ville de Burqin et dans le camp de réfugiés de Far'a, affirmant que tous étaient membres de la police palestinienne.

La Cisjordanie a connu une forte escalade de la violence depuis le 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort d'environ 1.000 Palestiniens, des centaines de blessés et la démolition de dizaines de maisons, selon les statistiques palestiniennes.

Xinhua/VNA/CVN