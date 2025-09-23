Le chef de l'ONU appelle à intensifier les efforts pour accomplir les ODD

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi 22 septembre à intensifier les efforts pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) lors de l'événement "Moment ODD" organisé au siège des Nations unies.

>> Développement durable : des progrès "insuffisants", alerte l'ONU

>> La charte de l'ONU reste vitale pour le maintien de la paix et de la sécurité mondiales

>> Le secrétaire général de l'ONU appelle à la paix et à la fin des conflits

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors de cet événement, qui s'est tenu pendant la semaine de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU), M. Guterres a présenté la voie à suivre pour atteindre les ODD : réformer l'architecture financière mondiale, placer l'action climatique au centre des préoccupations et se préparer à la transformation technologique.

"Dans tout ce que nous faisons, nous devons faire de la paix une priorité", a-t-il déclaré, soulignant qu'en 2024, les dépenses militaires mondiales étaient 13 fois supérieures à l'aide publique au développement.

À cinq ans de l'échéance de 2030, seuls 35% des ODD sont en bonne voie, 47% affichent des progrès insuffisants et 18% ont reculé, a rapporté la présidente de l'AGNU, Annalena Baerbock, lors de l'événement.

"La situation financière est tout aussi sombre. A un moment où les besoins augmentent, l'aide publique au développement nette a diminué de 7,1% l'année dernière", a-t-elle déploré.

"Nous n'avançons pas aussi vite que nous le devrions sur la promesse fondamentale des Objectifs de Développement Durable", a poursuivi Mme Baerbock.

Elle a ajouté que "le développement ne sera équitable et durable que s'il laisse la place aux voix trop souvent ignorées et si nous unissons nos efforts et faisons preuve de solidarité les uns envers les autres".

En septembre 2015, l'ONU a adopté le Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui s'articule autour de 17 ODD d'ici à 2030, dans l'optique d'éliminer la pauvreté, promouvoir l'égalité et lutter contre le changement climatique.

Xinhua/VNA/CVN