Le secrétaire général de l'ONU espère qu'Israël se conformera à l'avis consultatif de la CIJ

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, espère qu'Israël se conformera à l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) concernant les responsabilités d'Israël dans les territoires palestiniens occupés, a déclaré mercredi 22 octobre un porte-parole de l'ONU.

M. Guterres "a ajouté que cette décision intervient à un moment où nous faisons tout notre possible pour renforcer notre aide humanitaire à Gaza, et que cet avis consultatif est donc déterminant pour nous permettre de faire face à la situation tragique dans laquelle vit encore la population de Gaza", a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du chef de l'ONU, lors d'un point de presse quotidien.

Plus tôt mercredi 22 octobre, la CIJ, basée à La Haye, a affirmé qu'Israël était tenu de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, y compris l'aide fournie par les agences des Nations unies.

"L'État d'Israël, en tant que puissance occupante, est tenu de remplir ses obligations en vertu du droit international humanitaire", a déclaré la Cour dans son avis consultatif juridiquement non contraignant.

Cet avis consultatif fait suite à une demande formulée en décembre 2024 par l'Assemblée générale des Nations unies, qui a demandé à la Cour internationale de justice de clarifier les obligations d'Israël en tant que puissance occupante en vertu du droit international et ses responsabilités de garantir un accès humanitaire sans entrave et soutenir les opérations des Nations unies et des autres acteurs humanitaires dans les territoires palestiniens.

