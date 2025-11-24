États-Unis - Ukraine : un cadre de paix "actualisé et affiné" lors des pourparlers de Genève

Les États-Unis et l'Ukraine ont rédigé un cadre de paix " actualisé et affiné " lors des pourparlers à Genève, en Suisse, a fait savoir la Maison Blanche dimanche 23 novembre.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les deux parties sont convenues de continuer à travailler sur des propositions conjointes dans les jours à venir, selon un communiqué conjoint publié par la Maison Blanche. Les décisions finales dans le cadre de cet accord seront prises par les présidents ukrainien et américain.

Le communiqué note également que l'Ukraine a exprimé sa gratitude envers les États-Unis et le président américain Donald Trump.

Plus tôt dans la journée de dimanche, M. Trump s'en était pris à l'Ukraine dans un message publié sur les réseaux sociaux, accusant ses dirigeants d'être des ingrats. "Les dirigeants ukrainiens n'ont exprimé aucune gratitude pour nos efforts", avait-il écrit.

Des représentants des États-Unis, de l'Ukraine et de pays européens se sont réunis à Genève dimanche, alors que la Maison Blanche fait pression pour parvenir à un accord sur un plan en 28 points visant à mettre fin à la crise ukrainienne.

La partie ukrainienne a tenu des discussions bilatérales avec les représentants américains suite à une réunion entre la délégation ukrainienne et les conseillers à la sécurité nationale de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne.

Xinhua/VNA/CVN