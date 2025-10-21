Le monde doit réaffirmer sa détermination à résoudre les problèmes que nul pays ne peut régler seul

Le monde doit réaffirmer sa détermination à résoudre les problèmes que nul pays ne peut régler seul, a affirmé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, soulignant que les défis qui se présentent sont " immenses".

>> Guterres appelle tous ceux qui oeuvrent pour les Nations unies à ne jamais baisser les bras

>> L'ONU prête à intensifier l'aide humanitaire aux Gazaouis suite à l'accord de cessez-le-feu

>> Le secrétaire général de l'ONU participera au sommet pour la paix à Gaza en Égypte

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Aujourd'hui plus que jamais, le monde doit réaffirmer sa détermination à résoudre les problèmes que nul pays ne peut régler seul", a indiqué M. Guterres dans un message à l'approche de la Journée des Nations unies, célébrée le 24 octobre de chaque année, avertissant que "les défis qui se présentent devant nous sont immenses", comme la montée des conflits, le chaos climatique, l'emballement technologique et les menaces contre le tissu même de notre institution.

Pour le chef de l'ONU, "l'heure n'est pas à la timidité ou au repli". Il appelle, en outre, à montrer au monde ce qu'il est possible de faire lorsque "nous, peuples des Nations unies" choisissons d'agir ensemble.

Quatre-vingts ans après sa création, l'Organisation des Nations unies est confrontée à de nouveaux défis. Elle s'efforce de s'adapter et de se renforcer. Avec l'Agenda 2030, le Pacte pour l'avenir et l'initiative UN80, l'ONU cherche à renouveler les fondements de la coopération internationale et à garantir qu'elle puisse répondre aux besoins des populations partout dans le monde.

La Journée des Nations unies est célébrée chaque année à la date du 24 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations unies en 1945. Avec la ratification de ce document fondateur par la majorité de ses signataires, dont les cinq membres permanents du Conseil desécurité, l'ONU était officiellement née.

La célébration de cette Journée coïncide avec le lancement de la Semaine du désarmement du 24 au 30 octobre, comme chaque année. Cette période est une occasion de promouvoir le désarmement et la paix en soulignant la nécessité de réduire les dépenses d'armement et d'éliminer les armes nucléaires, selon l'ONU.

APS/VNA/CVN