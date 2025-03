Première usine de fabrication de plaquettes de silicium

>> La Thaïlande va développer sa première usine de puces de silicium

Photo : VIR/CVN

Ce projet, dont l’achèvement est prévu avant 2030, marque une avancée majeure dans la stratégie du pays en matière d’industrie des semi-conducteurs. Il sera spécialisé dans la production de puces pour les applications de défense, l’intelligence artificielle (IA) et les industries de haute technologie.

Le gouvernement a promis un soutien financier pouvant atteindre 30% de l’investissement total, ainsi que des incitations fiscales. Un comité de pilotage spécial, dirigé par le Premier ministre Pham Minh Chinh, supervisera et coordonnera le projet.

La création de la première usine de fabrication de plaquettes de silicium du Vietnam permettra non seulement de répondre à la demande intérieure, mais aussi d’ouvrir des perspectives d’exportation, contribuant ainsi à renforcer la position du pays dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Ce projet devrait créer des milliers d’emplois pour les travailleurs locaux et favoriser le développement des industries connexes.

Ces dernières années, le Vietnam a déployé des efforts considérables pour intégrer l’industrie des semi-conducteurs. En 2023, il a entamé des négociations avec d’importants fabricants de puces électroniques des États-Unis, de la République de Corée et d’autres pays afin de renforcer sa position dans ce secteur.

Selon Vu Tu Thanh, directeur exécutif du Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC) au Vietnam, le Vietnam est en pourparlers avec six fabricants de puces électroniques américains. Bien que les noms des entreprises concernées n’aient pas été divulgués en raison des négociations en cours, un responsable gouvernemental a révélé que GlobalFoundries (États-Unis) et Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp (PSMC) de Taïwan (Chine) étaient des investisseurs potentiels.

Objectifs ambitieux

En septembre 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la décision N°1018/QD-TTg, annonçant la stratégie de développement de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs, avec une vision pour la période 2030-2050.

La stratégie définit une feuille de route en trois phases pour positionner le Vietnam comme un pôle mondial des semi-conducteurs. Au cours de la première phase (2024-2030), le pays exploitera ses atouts géographiques et humains pour attirer les investissements étrangers, en visant à créer au moins 100 entreprises de conception de puces, une usine de fabrication de semi-conducteurs et dix installations de conditionnement et de test.

Photo : VNA/CVN

La deuxième phase (2030-2040) verra l’expansion à au moins 200 entreprises de conception, deux usines de fabrication de puces et 15 installations de conditionnement et de test. Au cours de la dernière phase (2040-2050), le Vietnam ambitionne de devenir un leader dans le domaine des semi-conducteurs et de l’électronique.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a mis en place des mesures incitatives, notamment des réductions d’impôts et des aides foncières. Cependant, des défis subsistent, notamment le coût de la construction d’une usine de fabrication de plaquettes pouvant atteindre 50 milliards de dollars américains, soit bien plus que le budget actuel de 500 millions de dollars américains.

Attraction des investissements étrangers

Le Vietnam a jusqu’à présent attiré 174 projets étrangers dans le domaine des semi-conducteurs, pour un investissement total de près de 11,6 milliards de dollars. De grands noms comme Intel, Amkor Technology et Hana Micron Vina ont contribué au développement d’un pôle de conditionnement et de tests performant.

Le pays progresse également dans le domaine de l’IA et des semi-conducteurs composites. NVIDIA a signé un accord avec le gouvernement pour la création d’un centre de R&D et d’un pôle de données en IA. Des entreprises nationales comme Viettel, dirigée par l’armée, investissent également dans la conception et la fabrication de puces.

Pour combler son retard technologique, le Vietnam a lancé le Programme de développement de la main-d’œuvre dans le secteur des semi-conducteurs, qui vise à former 50.000 experts en semi-conducteurs d’ici 2030. Le gouvernement a également mis en place des incitations fiscales et des subventions à la R&D pour attirer davantage d’investissements étrangers.

Malgré de nombreux défis, la restructuration de la chaîne d’approvisionnement mondiale et l’essor des puces IA offrent au Vietnam une opportunité unique. En se concentrant sur les puces pour les applications automobiles et de télécommunications, le pays est en bonne voie pour achever sa première usine de fabrication de plaquettes de silicium d’ici 2030, tout en s’efforçant de consolider son rôle dans le paysage mondial des semi-conducteurs.

VNA/CVN