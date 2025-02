Long An renforce sa coopération avec les investisseurs étrangers

Le 7 février, les dirigeants de la province de Long An (Sud) ont tenu une réunion avec des représentants d'agences diplomatiques, d'associations et d'entreprises pour célébrer le Nouvel An lunaire du Serpent 2025.

La réunion a vu la présence de représentants d’agences diplomatiques de Chine, d’Australie, de Singapour et de Thaïlande, ainsi que d’associations d’entreprises des États-Unis, du Japon, de la République de Corée et d’Allemagne au Vietnam. Étaient également présents des membres de la communauté des hommes d’affaires opérant dans la province de Long An.

Le président du Comité populaire provincial de Long An, Nguyên Van Ut, a réaffirmé le principe selon lequel "les autorités et les entreprises de Long An sont comme deux frères qui s'accompagnent et se développent ensemble".

Les autorités provinciales à tous les niveaux s'engagent à conseiller, assister et soutenir les entreprises en leur fournissant des informations sur les investissements et les procédures juridiques, à favoriser les connexions entre l'offre et la demande de produits, et à lever les obstacles entravant les activités de production et de commerce.

En tête de la région du delta du Mékong

S'exprimant lors de la réunion, Lee JungGoo, directeur général de la société JW Euvipharm, a salué le soutien des autorités provinciales de Long An au processus d'investissement. Il a souligné que les entreprises bénéficiaient toujours d’une attention particulière, d’encouragements, d’une écoute attentive et d’un accompagnement pour surmonter les défis et poursuivre leur développement.

Long An compte actuellement près de 1.400 projets d’investissement étrangers provenant de 41 pays et territoires, avec un capital enregistré total de près de 12,6 milliards d'USD. Par ailleurs, la province accueille 2.250 projets d’investissement nationaux représentant un capital total de plus de 474.000 milliards de dôngs (18,73 milliards d'USD).

Long An demeure en tête de la région du delta du Mékong et figure parmi les dix premières provinces du pays en matière d’attraction des investissements étrangers.

