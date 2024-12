L'objectif de production et d'importation d'électricité en 2025 : 347,5 milliards de kWh

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a fixé comme objectif une production et des importations totales d'électricité de 347,5 milliards de kWh en 2025, soit une augmentation de 12,2% par rapport à 2024.

Simultanément, la capacité totale de production d'électricité du pays, hors énergie solaire sur les toits, devrait atteindre environ 82 097 MW, soit une augmentation de 6,2% par rapport à l'année précédente.

Pour assurer un approvisionnement en électricité suffisant pour la production et les besoins quotidiens, le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit de mettre en œuvre des mesures pour renforcer les sources d’énergie, tout en collaborant avec les agences compétentes pour relever les défis, en particulier pendant la saison sèche de 2025.

Le ministère a indiqué que l’approvisionnement en électricité en 2024 a largement répondu aux besoins du développement économique et social, ainsi qu’aux besoins quotidiens des citoyens.

D’ici fin 2024, la production totale d’électricité du réseau national devrait atteindre 309,7 milliards de kWh, soit une augmentation de 10,1% par rapport à 2023 et dépassant l’objectif initial de 2%.

Une étape importante en 2024 a été la séparation du National Load Dispatch Centre de la Vietnam Electricity (EVN) et la création de la National Power System and Electricity Market Operation Company Limited (NSMO), opérant sous l’égide du ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette restructuration vise à faire progresser la réforme du secteur de l’électricité et à jeter les bases d’un marché de l’électricité compétitif au Vietnam.

Cependant, le ministère de l’Industrie et du Commerce a reconnu que la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables et nouvelles, un élément essentiel de l’engagement du Vietnam à réduire ses émissions dans le cadre des accords de la COP26, reste lente.

En outre, le marché de gros de l’électricité, qui est concurrentiel, fonctionne encore à un niveau de base en raison des limitations de l’infrastructure informatique, alors que la demande d’électricité continue de croître rapidement.

À la lumière de ces défis, le ministère de l’Industrie et du Commerce a souligné l’importance des efforts coordonnés de toutes les parties prenantes pour accélérer la transition énergétique, améliorer le fonctionnement du marché et assurer la stabilité et l’efficacité du système national d’approvisionnement en électricité.

