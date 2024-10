Le PM demande des solutions synchrones pour assurer l'approvisionnement en électricité

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a présidé le 19 octobre une réunion de la permanence du gouvernement sur la garantie d'un approvisionnement suffisant en électricité et la sécurité énergétique nationale en 2025 et dans les années suivantes.

Photo : VNA/CVN

Dans la matinée du 19 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion de la permanence du gouvernement avec les ministères et organes compétents sur la mise en œuvre de projets importants pour assurer un approvisionnement suffisant en électricité et la sécurité énergétique nationale en 2025 et dans les années suivantes.

Selon le Premier ministre, en 2024, le Vietnam s'efforce d'atteindre une croissance économique d'environ 7%, et en 2025 et les années suivantes, il s'efforcera d'enregistrer des taux de croissance plus élevés. En conséquence, la demande d'énergie électrique pour la production, le commerce et les activités quotidiennes augmentera également, d'au moins 10%.

Afin d'assurer un approvisionnement suffisant en électricité et la sécurité énergétique nationale, en particulier à un moment où le pays est en voie d'industrialisation et de modernisation, le Premier ministre a demandé des préparatifs en avance pour répondre aux besoins énergétiques.

Il a insisté sur la nécessité d’améliorer le cadre juridique, d’ajuster la Planification d’électricité VIII, de diversifier les sources d'énergie, d’éliminer les difficultés et les obstacles dans les projets électriques...

Photo : VNA/CVN

Appréciant les réalisations des ministères, organes et groupes concernés dans le secteur de l’énergie, notamment l'achèvement de la ligne de transport d'électricité de 500 kV-circuit 3 en plus de six mois, Pham Minh Chinh a souligné l’importance de l’élaboration, de la publication et de la mise en œuvre de décrets sur l’achat et la vente d’électricité. Il a également abordé la construction de la ligne de 500 kV Lào Cai - Viêt Tri et appelé à chercher à accélérer les négociations pour importer de l’électricité du Laos et de Chine...

Le Premier ministre a ordonné aux ministères et organes compétents d’élaborer des scénarios pour trouver de manière proactive des solutions permettant d'assurer un approvisionnement suffisant en électricité et d'éviter les pénuries d'électricité en toutes circonstances.

Selon le groupe Electricité du Vietnam (EVN), au cours des neuf premiers mois de 2024, EVN a assuré un approvisionnement suffisant en électricité pour répondre au développement socio-économique et aux besoins quotidiens de la population. Le total de l'électricité produite et importée a atteint 232,8 milliards de kWh, soit une augmentation de près de 11%.

EVN continue de mettre en œuvre les tâches et les solutions assignées par le Premier ministre pour assurer un approvisionnement suffisant en électricité au cours des derniers mois de 2024, avec une production et une importation d'électricité de plus de 77 milliards de kWh.

VNA/CVN