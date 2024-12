Près de la moitié des agences et des entreprises signalent des cyberattaques en 2024

Jusqu’à 46,15% des organisations et des entreprises ont été ciblées par des cyberattaques jusqu’à présent cette année, le nombre total d’incidents étant estimé à plus de 659.000, selon les statistiques de l’Association nationale de cybersécurité (NCA).

À en croire un rapport un rapport sur la cybersécurité basé sur une enquête menée auprès de 4.935 organisations et entreprises au Vietnam en 2024 par le Comité technologique de la NCA, les agences et les entreprises du Vietnam continuent de faire face à de graves défis dans le cyberespace, en particulier une augmentation significative du nombre et de l’ampleur des cyberattaques.

Nombre de cyberattaques graves ont ciblé de grandes entreprises et organisations telles que VNDirect, PVOIL, Vietnam Post, ainsi que des établissements de santé et d’éducation, montrant que n’importe quel secteur peut être une cible potentielle de la cybercriminalité.

Au moins, 46,15% des agences et des entreprises ont déclaré avoir subi au moins une cyberattaque au cours de l’année écoulée, et 6,77% d’entre elles ont été confrontées à des attaques fréquentes.

La menace actuelle des cyberattaques souligne l’importance de sensibiliser et d’investir dans des solutions de cybersécurité avancées, a déclaré Vu Ngoc Son, chef du Comité technologique de la NCA.

Il est essentiel de renforcer la coopération étroite entre le gouvernement, les entreprises et la communauté technologique, de finaliser rapidement les cadres juridiques et d’assurer un partage d’informations en temps opportun, a-t-il souligné, ajoutant que ce sont des facteurs décisifs pour protéger le cyberespace national et établir une base solide pour le développement à l’ère numérique.

La NCA a conseillé aux organisations de procéder régulièrement à des évaluations de la vulnérabilité des systèmes, notamment une analyse et une évaluation complètes des applications, des logiciels et des périphériques réseau, tout en mettant à jour rapidement les correctifs de sécurité.

Une attention particulière doit également être accordée à la surveillance de la cybersécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour détecter rapidement tout signe anormal, établir et maintenir des plans de réponse aux incidents clairs et assurer des procédures régulières de sauvegarde et de récupération des données pour minimiser les dommages en cas d’incident, a-t-il déclaré.

Le Vietnam devrait être confronté à des défis importants en matière de cybersécurité en 2025, notamment des cyberattaques à caractère espion et sabotage. Par conséquent, les entreprises et les organisations doivent investir davantage dans les technologies avancées, telles que les applications d’intelligence artificielle et les solutions de renseignement en matière de cybersécurité, pour améliorer leur capacité à détecter et à répondre aux menaces de manière précoce.

