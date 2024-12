Le PM va organiser un dialogue avec les agriculteurs à l'échelle nationale

>> Les agriculteurs et les coopératives vietnamiens exceptionnels mis à l’honneur

>> La "révolution" de la pensée qui propulse les agriculteurs vers la prospérité

>> Agrotourisme : une activité en plein essor au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a également chargé les ministères de l'Agriculture et du Développement rural, du Plan et de l'Investissement, des Finances, des Ressources naturelles et de l'Environnement, des Sciences et des Technologies, de l'Industrie et du Commerce, du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, de la Culture, des Sports et du Tourisme, et de la Banque d'État du Vietnam de préparer le contenu concernant les questions à soulever par les agriculteurs et les coopératives, conformément à leurs autorités, fonctions et tâches respectives.

Auparavant, le Comité central de l'Union des agriculteurs du Vietnam avait soumis un rapport sur l'organisation du dialogue de 2024 au Premier ministre.

À la veille du dialogue, les présidents des Comités populaires de la plupart des provinces et des villes ont tenu des réunions avec les agriculteurs pour aborder les questions qui préoccupent les agriculteurs, les coopératives et les entreprises du secteur agricole.

Le dialogue du Premier ministre avec les agriculteurs de tout le pays a lieu chaque année depuis 2018, à l'exception de 2021 en raison des impacts de la pandémie de COVID-19.

VNA/CVN