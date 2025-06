Culture

Livres et produits japonais à l’honneur chez Fahasa

Dans le but d’offrir aux lecteurs une expérience d’achat et de découverte culturelle enrichie, la société FAHASA lance officiellement l’événement spécial "Livres et produits japonais", organisé du 21 juin au 13 juillet 2025 dans l’ensemble de ses librairies à travers le pays ainsi que sur sa plateforme en ligne Fahasa.com.

>> Fahasa redonne vie à deux librairies de Hô Chi Minh-Ville

>> Fahasa modernise ses librairies : nouveau visage, nouvelle expérience

En tant qu’activité phare de la série d’événements d’été 2025, le programme "Livres et produits japonais" s’adresse tout particulièrement à la communauté passionnée de culture japonaise, de manga, et de produits haut de gamme venus du Japon. Durant l’événement, les librairies Fahasa se transformeront en véritables espaces culturels japonais, reflétant l’esthétique, l’art et l’esprit du Japon.

Le temps fort de cette édition est le Manga Fest 2025, un festival spécialement conçu pour les amateurs de mangas.

L’événement proposera des rencontres autour des mangas populaires, des séances de dédicaces, des concours de cosplay, ainsi que de nombreuses activités interactives et ludiques, créant un espace culturel dynamique et festif, particulièrement apprécié des jeunes.

Dans la continuité du succès des Semaines du Manga organisées chaque année, l’édition 2025 marque une expansion à la fois en contenu et en ampleur, avec la participation de nombreux éditeurs et fournisseurs nationaux et internationaux.

À cette occasion, Fahasa et ses partenaires proposeront des promotions exceptionnelles allant de 10% à 50% sur une large sélection de produits : mangas, light novels (en vietnamien et en japonais), peluches, porte-clés, badges, jeux de cartes, etc., ainsi que des cadeaux exclusifs offerts aux clients achetant en magasin ou sur Fahasa.com.

Par ailleurs, tout achat d’au moins 500.000 dôngs, incluant au moins un produit japonais ou un manga, permettra de participer à la tombola spéciale "Cadeaux du Japon", avec à la clé des lots exclusifs et de grande valeur, disponibles uniquement durant l’événement. De plus, dans les 14 plus grandes librairies Fahasa (liste disponible), chaque client recevra immédiatement un cadeau surprise d’une marque japonaise.

Les enfants seront captivés par une multitude d'activités divertissantes et originales : de la construction de maquettes à des parties endiablées de jeux de cartes, en passant par le port de masques manga, la personnalisation de calculatrices Casio et des séances de maquillage artistique. Les plus compétitifs pourront s'affronter lors des tournois Conan TCG & Hailyuu.

Texte et photo : Minh Thu/CVN