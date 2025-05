Fahasa modernise ses librairies : nouveau visage, nouvelle expérience

Dans le cadre de sa stratégie de développement des librairies professionnelles à l’échelle nationale et d’amélioration de la qualité de son service client, Fahasa a récemment mis en œuvre un vaste plan de rénovation et de modernisation de la majorité de ses établissements à travers tout le pays.

>> Fahasa redonne vie à deux librairies de Hô Chi Minh-Ville

Parmi les projets récents, la librairie Phú Nhuận (fondée en 1996) et la librairie Fahasa Gò Vấp (inaugurée en 2015) ont été entièrement rénovées, avec un budget d’investissement total de plus de 3 milliards de dôngs pour les deux sites. Ces librairies arborent désormais un tout nouveau visage, répondant aux standards des espaces modernes, intelligents et conviviaux.

Des espaces ouverts, jeunes et inspirants

Les nouveaux aménagements adoptent une architecture ouverte, mettant en valeur des couleurs modernes et dynamiques, créant ainsi une atmosphère à la fois fraîche, accueillante et stimulante pour les lecteurs. Fahasa accorde une attention particulière à la répartition thématique des rayons, adaptés à chaque catégorie de public : zones dédiées aux enfants, rayons de livres de référence et scolaires, section littérature avec de nombreuses collections spécialisées.

Tout a été soigneusement pensé pour optimiser l’expérience de lecture et favoriser l’interaction positive entre les lecteurs, les ouvrages et l’environnement culturel de la librairie.

En plus de leur grande superficie, les librairies Fahasa Phú Nhuận et Fahasa Gò Vấp se distinguent par leur modernité, leur organisation soignée et le confort optimal qu’elles offrent aux visiteurs.

Chaque établissement propose plus de 100.000 titres en vietnamien et en langues étrangères, incluant manuels scolaires, ouvrages de développement personnel, bandes dessinées, livres d’apprentissage des langues, etc.

En complément, on y trouve plus de 50.000 références de papeterie, fournitures scolaires, jouets pour enfants, cadeaux et souvenirs haut de gamme, provenant directement de centaines d’éditeurs et fournisseurs de confiance, tant locaux qu’internationaux, afin de satisfaire les lecteurs de tous âges.

En phase avec les tendances de consommation actuelles, Fahasa introduit également des produits très prisés par les jeunes, tels que Sonny Angel, Smiski, Blind Box, Baby Tree éditions spéciales, etc. Ces articles sont présentés dans des espaces attrayants, offrant un cadre vivant et harmonieux qui facilite l’accès aux nouveautés et encourage la découverte.

À l’occasion de la réouverture, du 23 mai au 30 juin 2025, les clients de l’ensemble du réseau de librairies Fahasa bénéficieront de promotions allant de 10% à 50% sur une large sélection de produits : livres en vietnamien et en langues étrangères, fournitures de bureau, fournitures scolaires, jouets pour enfants, cadeaux et souvenirs.

Du 23 au 30 mai 2025, pour tout achat à partir de 300.000 dôngs, les clients recevront un cadeau souvenir pratique.

Par ailleurs, du mois de mai jusqu’au 30 juin 2025, Fahasa organisera une série d’activités attrayantes autour du thème "Fahasa - Le rendez-vous de l’été". Puis, du début juillet au 5 septembre 2025, les librairies accueilleront leurs clients avec le programme "Rentrée scolaire - Fahasa vous accompagne", proposant de nombreuses offres pour bien préparer la nouvelle année scolaire.

Texte et photo : Minh Thu/CVN