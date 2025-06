L’Arbalète magique enchante au Festival du film asiatique de Dà Nang 2025

Photo : CTV/CVN

Avant sa prochaine représentation, la production a captivé près de 1.000 spectateurs lors de deux représentations réussies à l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville en avril. Les jeunes acteurs de l’école Victoria ont livré des performances impressionnantes, soutenues par une scénographie, une chorégraphie, des costumes et une musique contemporaine exceptionnels, remportant un vif succès auprès du public.

Forte de ce succès, Victoria School présentera L’Arbalète magique sur la scène internationale du DANAFF 2025, un événement prestigieux présentant des centaines d’œuvres cinématographiques et artistiques de toute l’Asie.

Il s’agit d’une étape importante : c’est la première fois qu’une comédie musicale scolaire vietnamienne est officiellement invitée à se produire lors d’un festival international d’une telle envergure. Cette opportunité souligne la reconnaissance croissante des comédies musicales scolaires et reflète la riche diversité de l’enseignement artistique vietnamien, qui s’étend au-delà de l’apprentissage en classe et du cinéma, jusqu’au théâtre musical.

L’Arbalète magique s’inspire d’une légende qui prend sa source dans les belles heures de gloire du peuple vietnamien. L’histoire du roi An Duong Vuong, de sa fille naïve My Châu et son amour avec le fils de l’ennemi, se raconte encore pour les enfants d’aujourd’hui.

Si l’histoire n’est qu’un fruit de l’imagination populaire, la résistance du roi An Duong Vuong a été bien réelle : des milliers de flèches en bronze découvertes lors des fouilles archéologiques dans l’ancienne citadelle de Cô Loa, à 18 km du centre de Hanoi, témoignent de la lutte persévérante et de l’ingéniosité des anciens Viêt pour défendre leur premier État à l’âge du bronze.

Développée sur plusieurs mois, cette comédie musicale privilégie une approche théâtrale moderne à un récit historique traditionnel. La production allie avec brio musique, éclairage, chorégraphie et émotion pour immerger le public dans l’univers vibrant de la culture populaire vietnamienne.

Des artistes, metteurs en scène et chorégraphes chevronnés du Théâtre de la jeunesse du Vietnam assument les rôles de directeur artistique et de parrain professionnel. Ce groupe prestigieux comprend notamment l’artiste émérite Lê Anh Tuyeêt, l’artiste émérite Chi Trung, l’artiste émérite Nguyên Si Tiên, le chorégraphe Nguyên Vu Khanh et le chanteur Nguyên Trân Trung Quân.

Pour sa représentation au DANAFF 2025, la comédie musicale bénéficiera de nouvelles améliorations en termes de production technique et de qualité de performance, avec une équipe de son et d’éclairage dédiée assurant une présentation scénique soignée qui répond aux normes internationales des festivals.

Le DANAFF 2025 qui se tiendra du 29 juin au 5 juillet dans la ville côtière de Dà Nang (Centre) connaîtra une croissance significative en termes d’envergure, de durée et de contenu. Cette année, le festival se déroulera sur sept jours et présentera plus de 100 films sélectionnés, contre 46 lors de la première édition et 63 lors de la seconde.

VNA/CVN