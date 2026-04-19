L'Iran déterminé à contrôler le trafic dans le détroit d'Ormuz jusqu'à la fin du conflit

Le Conseil suprême de la sécurité nationale (CSSN) iranien a déclaré samedi 18 avril que le pays est déterminé à exercer un contrôle et une supervision sur le trafic traversant le détroit d'Ormuz jusqu'à ce que le conflit soit définitivement terminée et qu'une paix durable soit instaurée dans la région.

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Photo : Reuteurs/VNA/CVN

Cette déclaration, rapportée par les médias iraniens, intervient après que le quartier général central de Khatam al-Anbiya, le principal commandement militaire iranien, a annoncé plus tôt dans la journée la reprise d'un contrôle strict sur le détroit d'Ormuz, invoquant la poursuite du blocus naval américain contre l'Iran.

Le CSSN a également précisé qu'il contrôlera le détroit en exigeant des informations sur les navires, en délivrant des permis de passage, en facturant des frais pour les services de sécurité et environnementaux.

"À l'heure où l'ennemi cherche à perturber le transit des navires à travers le détroit et recourt à des méthodes telles que l'imposition d'un blocus naval, qui sera considéré comme une violation du cessez-le-feu (actuel de deux semaines), le pays empêchera la réouverture conditionnelle et restreinte du détroit d'Ormuz", a-t-il déclaré.

Le CSSN a par ailleurs rappelé qu'une grande partie de l'équipement destiné aux bases américaines en Asie occidentale est approvisionné via le détroit d'Ormuz, ce qui, selon lui, constitue une menace pour la sécurité iranienne et régionale.

Dans le même temps, il a aussi indiqué que l'Iran a reçu de nouvelles propositions américaines, transmises via le Pakistan lors d'une récente visite du maréchal Asim Munir, son chef de l'armée, et qu'il les examine.

La délégation de négociation iranienne ne fera aucun compromis et défendra les intérêts du pays de toutes ses forces, a ajouté le CSSN.

L'Iran a resserré son emprise sur le détroit à partir du 28 février, lorsqu'Israël et les États-Unis ont lancé leurs frappes conjointes sur son territoire. Après l'échec des négociations de paix à Islamabad, les États-Unis ont récemment imposé un blocus visant les navires à destination et en provenance de l'Iran.

Vendredi 17 avril, Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, avait annoncé que le détroit d'Ormuz serait "totalement ouvert" à la navigation commerciale pendant la durée de la trêve de deux semaines entre l'Iran et les États-Unis, entrée en vigueur le 8 avril, en ligne avec l'annonce de la trêve au Liban.

Cependant, le quartier général central de Khatam al-Anbiya, le principal commandement militaire iranien, a annoncé samedi 18 avril la reprise d'un contrôle strict sur le détroit d'Ormuz en raison du maintien du blocus naval américain.

Xinhua/VNA/CVN