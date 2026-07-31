Incendies en Europe : les derniers développements

Voici les derniers développements vendredi 31 juillet sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet.

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>> Au coeur du centre européen qui orchestre la lutte contre les incendies

Photo : AFP/VNA/CVN

France : "première journée un peu optimiste" en une semaine de mégafeu près de Bordeaux

La journée de jeudi 30 juillet a été la première "un peu optimiste" depuis que s'est déclenché, le 22 juillet, le mégafeu qui a brûlé 42.000 hectares près de Bordeaux dans la Gironde (Sud-Ouest), a estimé la préfète du département Sophie Brocas.

"On a l'impression qu'on est en train de revenir sur le chemin d'une vie normale et que les choses commencent à s'améliorer nettement", a-t-elle dit devant la presse.

Jeudi matin 30 juillet, 84.000 nouvelles personnes ont été autorisées à rentrer chez elles. Au total, plus de la moitié des 224.000 personnes évacuées face à la menace du brasier ne sont plus concernées par ces mesures préventives.

Probabilités d'incendies extrêmes multipliées, selon des scientifiques

Le changement climatique d'origine humaine a rendu les conditions propices aux incendies extrêmes en France deux fois plus probables qu'à l'époque préindustrielle, et six fois plus en Espagne, ont estimé vendredi des scientifiques du groupe World Weather.

Dans le climat réchauffé actuel, ils estiment que les incendies de telle intensité peuvent se produire tous les 20 ans en France, et tous les six ans en Espagne, selon leur analyse.

L'étude rapide, recourant à des méthodes scientifiques revues par les pairs, utilise des données météo historiques pour estimer l'augmentation des conditions propices aux feux, dont les températures et les précipitations, à cause du dérèglement climatique. "Tout pointe dans la même direction: les conditions propices aux feux augmentent à cause du réchauffement causé par les activités humaines", dit à l'AFP l'autrice principale, Clair Barnes, de l'Imperial College London.

En Europe, trois des quinze plus gros incendies en dix ans ont sévi en juillet 2026

Juillet 2026 est entré dans l'histoire des incendies européens: trois des quinze plus larges feux recensés dans l'Union européenne depuis 2016 se sont déclarés en l'espace de quelques jours seulement en Espagne et en France.

Le plus grand feu de l'histoire récente d'Espagne, dans la province d'Avila, proche de Madrid s'est déclenché le 22 juillet. Ce mégafeu, pas encore éteint, a déjà brûlé une surface de presque 44.000 hectares, selon les données du Système européen d'information sur les feux de forêt Effis - soit le sixième plus gros feu de forêt sur le sol de l'UE des dix dernières années.

La France rejoint le classement ce mois: l'incendie qui sévit près de Bordeaux depuis le 22 juillet, le plus important à frapper la France depuis 1949 et désormais maîtrisé, arrive en huitième position. Plus de 38.000 hectares ont brûlé selon Effis, qui s'appuie sur des analyses d'images satellites.

Latécoère s'associe à Hynaero pour développer un avion bombardier d'eau français

Sous-traitant des géants de l'aéronautique Airbus et Boeing, la société française Latécoère s'est associée à Hynaero pour le développement de son programme Fregate-F100, un avion bombardier d'eau amphibie pour lutter contre les feux de forêt, ont annoncé jeudi 30 juillet les deux entreprises.

"Dans le cadre de ce partenariat, Latécoère apportera son expertise à travers des échanges techniques et des prestations de conseil afin de soutenir la conception de l'appareil, sa certification, sa maintenabilité ainsi que sa promotion auprès de clients potentiels à travers le monde", selon un communiqué commun.

Une centaine de pompiers mobilisés contre un incendie dans l'Est de l'Angleterre

Les pompiers "progressaient bien" jeudi soir 30 juillet dans leur lutte contre un incendie dans le Suffolk, dans l'est de l'Angleterre, qui a ravagé une centaine d'hectares et contraint certains habitants et vacanciers à évacuer, ont indiqué les autorités locales.

Le feu qui se propage dans une zone littorale au paysage essentiellement composé de bruyère au sud de la commune de Dunwich, s'est déclenché mercredi 29 juillet en fin d'après-midi et a été déclaré "incident majeur" par les autorités.

Espagne : fin de l'urgence nationale dans la région de Madrid

Photo : AFP/VNA/CVN

L'incendie dans la région de Madrid n'a "presque plus de flammes", et les autorités espagnoles ont levé l'urgence nationale, signe de l'amélioration de la situation face à ces feux d'une ampleur inédite, même si d'autres foyers continuent de se déclarer ailleurs dans le pays.

Un millier de personnes restent évacuées. Des dizaines de milliers d'autres ont pu regagner leur domicile depuis mardi soir en raison de l'amélioration de la situation.

La préfecture de la région de Madrid a toutefois averti contre le risque "très élevé, voire extrême" d'incendie, en pleine vague de chaleur.

Grèce : 300 pompiers face aux incendies en Crète, 8.000 évacués

Plus de 300 pompiers luttent jeudi 30 juillet contre deux incendies de forêt sur l'île grecque de Crète, qui ont entraîné l'évacuation de quelque 8.000 personnes selon les autorités.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a prévenu que la Grèce, plutôt épargnée au début de l'été par les canicules et les feux importants comme en France et en Espagne, allait vivre "des jours difficiles".

Espagne : l'incendie à la frontière du Portugal a ravagé plus de 11.000 hectares en 24 heures

L'incendie dans la province espagnole de Zamora a déjà ravagé plus de 11.000 hectares en 24 heures, a annoncé à l'AFP le maire de la commune de Fermoselle, d'où est parti le feu mercredi 29 juillet, à la frontière avec le Portugal.

José Manuel Pilo, qui a fourni ce bilan à l'AFP, avait évoqué plus tôt dans la journée "l'enfer" des flammes et le "tunnel de fumée" dans ce village d'un peu plus de 1.000 habitants. L'incendie a entraîné l'évacuation de 14 localités dans la zone, soit plus de 800 personnes.

Portugal : près de 800 pompiers mobilisés contre un incendie dans le Nord

Près de 800 pompiers étaient mobilisés jeudi 30 juillet, soutenus par six moyens aériens, pour combattre un incendie dans le Nord du Portugal et qui a ravagé depuis mardi 28 juillet au moins 6.000 hectares, selon la protection civile.

Alors que les autorités indiquaient dans la matinée avoir consolidé près de 80% du périmètre du feu, la hausse des températures et le vent ont favorisé plusieurs reprises de l'incendie.

AFP/VNA/CVN