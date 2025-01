Le Vietnam félicite de nouveaux dirigeants élus de la République d’Irlande

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, envoyé dimanche 26 janvier des messages de félicitations respectivement à Micheál Martin et Verona Murphy pour leur élection au poste de Premier ministre et de présidente du Parlement d’Irlande.