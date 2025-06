L’Iran frappée par un séisme de magnitude 5,1

L'Agence de presse iranienne Tasnim a fait état d'un séisme d'une magnitude de 5,2. La secousse a été ressentie à Téhéran et les villes proches de Karaj et Damavand, ainsi qu'à Qom dans le centre du pays, selon la télévision d'État. Elle s'est produite autour de la ville de Sorkheh, dans la province de Semnan, à quelque 150 km de la capitale iranienne, a indiqué la même source. Aucune victime n'est à déplorer et les dégâts sont minimes, a rapporté l'Agence de presse officielle Irna, ajoutant que seule une maison avait été endommagée.

