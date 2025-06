BAD : un financement de 19,6 millions d'euros pour l'énergie éolienne au Cap-Vert

>> Aux racines des populations du Cap-Vert et de la traite esclavagiste

>> Arrivée à Dakar de 37 migrants sénégalais rapatriés depuis le Cap-Vert

>> Le Cap-Vert devient le troisième pays d'Afrique à éradiquer le paludisme

"Ce projet est la première initiative du pays en matière d'énergie renouvelable à intégrer la production d'énergie éolienne et les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) à grande échelle", a expliqué la BAD dans un communiqué. Selon la même source, le financement comprend "un prêt d'environ 12,6 millions d'euros de la Banque africaine de développement et sept millions d'euros de financement concessionnel de la Facilité pour l'énergie durable en Afrique (SEFA)". Le projet initial de Cabeólica a été inauguré en 2012 et la phase II ajoutera 13,5 mégawatts de capacité de production éolienne et 26 mégawattheures de stockage d'énergie par batterie connecté au réseau. "L'expansion devrait générer plus de 60 gigawattheures d'énergie propre par an, éliminant ainsi la coûteuse production thermique et réduisant les émissions de dioxyde de carbone d'environ 50.000 tonnes par an", souligne le communiqué. Le projet Cabeólica participe à l'objectif du Cap-Vert de produire 50% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030.

Xinhua/VNA/CVN